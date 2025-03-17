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Президент одного из клубов УПЛ угрожал сдать футболиста в ТЦК после отказа продлевать контракт

Премьер-лига
Обновлено

Об инциденте сообщил другой экс-игрок команды

Президент одного из клубов УПЛ угрожал сдать футболиста в ТЦК после отказа продлевать контракт

instagram.com/fcinhulets

Новина українською

Бывший нападающий "Ингульца" Александр Козак в комментарии для ТаТоТаке рассказал историю о том, как его партнер по команде Михаил Шершень со скандалом покинул клуб из Петрово, президентом которого является Александр Поворознюк.

"Михаил остался в команде, играл практически все матчи в стартовом составе, но потом Василий Кобин решил, что он ему больше ему не нужен. У него заканчивался контракт летом, поэтому клуб поставил ультиматум: или ты продолжаешь контракт на тех же условиях, или переходишь в U-19. Шершень отказался и попросил отпустить его. Кобин отправил Михаила к президенту клуба, негативно настроив Поворознюка против Шершня.

Когда Шершень пришел к Поворознюку, тот выслушал о себе очень много плохого. Они таки договорились, что Михаил уйдет, но президент сказал: "Когда от нас кто-то уходит плохо, мы отдаем его ТЦК". Пришли два человека и забрали его, но Михаилу удалось убежать. Он успел сесть в свою машину и уехать", — добавил Козак.

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Добавим, что в этом сезоне Михаил Шершень провел 14 матчей за "Ингулец", не отметившись ни одним голевым действием. В прошлом месяце ФК "Кудровка" объявила о переходе 29-летнего украинца на правах свободного агента.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Андрей Журба
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