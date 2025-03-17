"Мы - футбольный клуб Кривбасс Кривой Рог". Юрий Вернидуб ответил на вопрос о частых приостановках и переносах матчей

Субботний матч "Кривбасс" - "Левый берег", который входил в рамки 21-го тура УПЛ, стал уже не первым в нынешнем чемпионате, на проведение которого повлияли вражеские атаки. Еще не было сыграно и двух минут, как над стадионом "Горняк" завыла сирена воздушной тревоги. Игра была приостановлена, однако попытки ее возобновления раз за разом завершались безрезультатно - опять по той же причине. После третьей воздушной тревоги было принято решение матч перенести.

- Матчи в Кривом Роге постоянно приостанавливаются, переносятся или же доигрываются позже. Может назрела необходимость найти какой-то алгоритм, который не ломал бы планы команд и не накладывал бы на них свой негативный отпечаток? - интересуюсь у главного тренера "Кривбасса" Юрия Вернидуба.

- Мне трудно об этом говорить. Как и футболистам. Но мы - футбольный клуб "Кривбасс" (Кривой Рог)! Вы знаете, что на наши матчи, несмотря на ситуацию в стране, приходят болельщики. И в субботу их на стадионе тоже было много. Думаете, им было легче? Нет. Они также переживают за все то, что происходит. И мы переживаем, не зная, как оно будет дальше. Я думаю только о том, чтобы все наладилось. А как будет в дальнейшем, то это уже покажет время. Мое дело - тренировать, готовиться к матчам, выходить вместе с командой на ядро спортивного сооружения и играть. Несмотря на циничного и жестокого врага, который проявляет дикость, обстреливая украинские города и села. Всем нам очень трудно - и болельщикам, и футболистам. Но я думаю, что нашим ребятам на передовой, которые нас днем и ночью защищают, еще труднее. И, к сожалению, к этому нужно относиться так, как оно есть. На сегодняшний день есть так - не больше и не меньше.

- Постоянные обстрелы Кривого Рога ракетами и дронами привели к большому количеству разрушений. Обращает на себя внимание тот факт, что от вражеских атак уничтожено или серьезно повреждено много отелей города...

- Отелей уже действительно нет. Все те, что были - сейчас разбиты. Многие команды, которые приезжают в Кривой Рог играть с нами, обычно живут в Кропивницком. Расстояние между городами измеряется менее чем полутора часами езды.

- Как "Кривбасс" будет заполнять международную паузу в чемпионате? Запланирован ли контрольный матч?

- Нет, спарринги не планируются. Ограничимся двусторонней игрой. Я дал ребятам отдохнуть четыре дня. В частности, наши иностранцы просятся на день-два съездить домой - и я их понимаю. Кому-то нужно на дорогу одни сутки, а кому-то и полтора. А после выходных - снова за работу. Будем готовиться к очередному календарному матчу - 30 марта нас ждет игра в Полтаве с "Ворсклой".