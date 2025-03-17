Александр Караваев и Владислав Кабаев посетили автограф-сессию с фанатами Динамо

В субботу, 15 марта, в одном из столичных ТРЦ открылся новый магазин партнера ФК "Динамо" (Киев) - компании Arber.

Торжественное мероприятие посетили два футболиста "бело-синих" и национальной сборной Украины – Александр Караваев и Владислав Кабаев. Организаторы заранее подготовились, поставив большой стол, на котором положили карточки с изображением динамовцев, и Александр и Владислав оставили на них не один десяток автографов. Также каждый желающий мог сфотографироваться со своими кумирами.

"Все было очень круто. Было много людей, молодых ребят, пришли с нашей атрибутикой. Также и нас не оставили без подарков, подарив книги, поэтому будет чем заниматься по дороге на матчи. Если честно, я впервые посещаю такие мероприятия, но если будет что-то подобное еще, то я охотно приду. Сегодня проводили футбольные интерактивы с болельщиками, и, наверное, это была самая интересная часть мероприятия. Всегда приятное внимание людей, вижу, как ребята на нас смотрят, а, подходя, говорят, что аж руки дрожат. Помню себя в их возрасте, и тогда я очень хотел, чтобы у меня была возможность подойти и пообщаться с футболистом. Мы, со своей стороны, поспособствовали тому, чтобы они чувствовали себя как дома, и получили положительные эмоции", – сказал Кабаев.

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