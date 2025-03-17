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Александр Караваев и Владислав Кабаев посетили автограф-сессию с фанатами Динамо
Во время открытия магазина
Фото - https://fcdynamo.com
В субботу, 15 марта, в одном из столичных ТРЦ открылся новый магазин партнера ФК "Динамо" (Киев) - компании Arber.
Торжественное мероприятие посетили два футболиста "бело-синих" и национальной сборной Украины – Александр Караваев и Владислав Кабаев. Организаторы заранее подготовились, поставив большой стол, на котором положили карточки с изображением динамовцев, и Александр и Владислав оставили на них не один десяток автографов. Также каждый желающий мог сфотографироваться со своими кумирами.
"Все было очень круто. Было много людей, молодых ребят, пришли с нашей атрибутикой. Также и нас не оставили без подарков, подарив книги, поэтому будет чем заниматься по дороге на матчи. Если честно, я впервые посещаю такие мероприятия, но если будет что-то подобное еще, то я охотно приду.
Сегодня проводили футбольные интерактивы с болельщиками, и, наверное, это была самая интересная часть мероприятия. Всегда приятное внимание людей, вижу, как ребята на нас смотрят, а, подходя, говорят, что аж руки дрожат. Помню себя в их возрасте, и тогда я очень хотел, чтобы у меня была возможность подойти и пообщаться с футболистом. Мы, со своей стороны, поспособствовали тому, чтобы они чувствовали себя как дома, и получили положительные эмоции", – сказал Кабаев.
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"Мы понимаем, что такие мероприятия нужны. Очень приятно, что собрались болельщики – слышал, что некоторые с 12 часов ждали мероприятия, а некоторые с Троещины приехали через весь Киев. Но когда есть желание, то все препятствия преодолеваются.
На самом деле, очень приятно, когда болельщики подходят, просят автографы, фотографируются. Сегодня один из ребят также не оставил нас без подарков – мне он подарил книгу Андрея Николаевича Шевченко, а Влад получил от него книгу о легендарном Майкле Джордане. Это говорит о том, что мы также люди, радостно общаемся со всеми, и, конечно, хотим отдачи. Когда бывают плохие результаты, порой подходят на улице, спрашивают, почему плохо играем - и даже по этому также видно, как они переживают за команду, за наши выступления, хотят общаться с нами и слышать нас", – прокомментировал мероприятие Караваев.
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