Веселый вторник и мрачный уик-энд. Акценты зрителя на играх 21-го тура УПЛ

Волею календаря и в интересах сборной страны случилось так, что между двумя половинами поединков тура пролегла пропасть в четыре-пять дней. И эти половины действительно смотрелись, как две большие разницы в Одессе. Во вторник футбол бурлил через край, тогда как в конце недели он скорее вяло имитировал активность.

14 голов в 4 первых матчах, и лишь 4 - в 3 оставшихся, плюс (а вернее, минус) игра в Кривом Роге, которая длилась примерно две минуты. К слову, когда и как удастся доиграть домашние поединки “Кривбасса” с “Шахтером”, а теперь еще и с “Левым Берегом” - уже сам по себе вопрос. Но вернемся к нашему разъединенному туру.

Динамо - Заря 2:2

Александрия - Оболонь 4:0

Карпаты - Шахтер 0:0

Верес - Полесье 5:1

Рух - Ворскла 0:1

ЛНЗ - Колос 2:0

Ингулец - Черноморец 1:0

Зрелищность. На мой взгляд, подкрепленный авторской статистикой опасных моментов, однозначно лучшим, в этом смысле, стал матч “Динамо” - “Заря”. Следующей, как ни парадоксально, назову безголевую игру “Карпат” с “Шахтером”. Лишь затем идет рекордный поединок в Ровно, после чего - погром в Александрии.

Худшим в туре был матч “Рух” - “Ворскла”, прошедший под снегом: пара-тройка голевых моментов, с натяжкой. В Одессе и Черкассах игры были еще туда-сюда. И да, во вторник играли семь из восьми команд верхней половины таблицы - видимо, многое объясняется еще и этим.

Интрига. Думаю, в Александрии все определил первый же мяч, забитый Филипповым на 13-й минуте - после этого “Оболонь” понесли по кочкам. Считаю, что и шансы “Колоса” в Черкассах закончились еще до перерыва - когда на 37-й минуте счет открыл Эйнел. “Полесье” фактически сдалось в Ровно на 56-й, когда Дахновский довел счет до 3:1.

Малыш принес победу “Ворскле” над “Рухом” на 82-й минуте. Через две минуты промах Янакова не позволил “Черноморцу” отыграться у “Ингульца”. На 87-й - последний шанс “Шахтера” вырвать победу над “Карпатами” упустил Бондарь. И, наконец, Мичин мог добыть для “Зари” три очка с “Динамо” уже перед самым финальным свистком.

Логика. Максимально закономерным итогом стала крупная победа “Александрии”. Большинство же матчей тура, по моему мнению и соотношению голевых моментов, завершилось нелогично.

“Динамо” и “Шахтер”, при условии адекватной реализации, должны были выигрывать с разницей в пару голов. А вот игра в Одессе, как и поединок “Руха” с “Ворсклой”, смотрелись скорее ничейными.

Судейство. На наш взгляд, от него пострадал “Рух”. На 72-й минуте, при счете 0:0, по мнению коллеги Юстаса, должен был быть наказан за свои действия в штрафной площадке полтавчанин Ндукве. “На ногу наступили, почему не пенальти - не могу обьяснить”. Выходит, Фемида лишила львовян очков. Рефери: Заброда. ВАР: Шурман.

Везение. Фортуна улыбнулась многострадальному “Ингульцу”. Гол Пушкарева на 18-й минуте не был бы возможен без удобного “паса” от одессита Бутко. И этот забитый мяч стал единственным в матче, решив его судьбу.

Еще подфартило ЛНЗ со вторым голом: кипер “Колоса” Пахолюк фактически подарил мяч Пасичу. Но уж больно безнадежно смотрелись селяне и без этого.

Личности. Все они, по крайней мере для меня, опять-таки сконцентрировались в пределах вторника. И, в который раз подряд, ярчайшей фигурой тура стал вратарь. Девять зачетных сэйвов Кинарейкина из “Карпат” сделали его недосягаемым для прочих.

Среди полевых нет равных Степанюку (“Верес”): четыре из пяти его участий в ключевых моментах игры завершались взятием ворот соперника. В тройку самых заметных (а не удачливых или полезных!) включил бы также Буяльского из “Динамо”.

За ними назвал бы Шапаренко (“Динамо”). Затем - Дахновского из “Вереса” и Филиппова из “Александрии”. Среди вратарей упомяну еще Сапутина (“Заря”) и Кожухаря (“Верес”).

Симпатии. Как ни крути, а больше всего футбола в чистом виде увидел в исполнении “Динамо” - дюжина эпизодов. Затем идет “Шахтер”, и лишь самую малость уступившая ему “Александрия”. Порадовали зрителя также “Верес” и “Заря”.

Абсолютный нуль тура - “Оболонь”. Недалеко ушел и “Рух”: один относительно зачетный момент, да и тот - со стандарта. Всего по парочке - у “Колоса” и “Ворсклы”, но последнюю не судят из-за ее победы.

Таблица. Праздник на улице “Александрии”: она приблизилась к лидеру и оторвалась от наступавшего на пятки чемпиона. Все ждут, когда же команда Ротаня сдуется, а тем временем до финиша уже менее трети дистанции. Впрочем, здесь и немалая заслуга именитых конкурентов, продолжающих деградировать.

Важнейшая победа “Ворсклы” позволила ей поменяться местами с “Колосом”, опустившимся в зону риска. Не раз писал о том, что игра у Ковалевки была только при Костышине, но не слишком ли поздно его удосужились вернуть?

Успех бравого крестьянина “Ингульца” трудно переоценить. И теперь перед, казалось бы, безнадежным аутсайдером открываются блестящие и достаточно реальные перспективы. Особенно в свете увядания все никак не покупаемого новым хозяином “Черноморца”. Что ж, даже мой прогноз может оказаться тут излишне оптимистичным.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 21 15 6 0 44-15 51 2 ФК Александрия 21 14 5 2 33-16 47 3 Шахтер 20 12 5 3 46-16 41 4 Полесье 21 9 7 5 29-22 34 5 Кривбасс 19 9 5 5 23-19 32 6 Заря 20 9 2 9 25-25 29 7 Карпаты 21 8 5 8 23-23 29 8 Верес 21 7 7 7 27-28 28 9 Рух 21 6 8 7 22-18 26 10 ЛНЗ 21 7 4 10 22-29 25 11 Левый Берег 20 6 4 10 12-21 22 12 Ворскла 21 5 6 10 17-27 21 13 Колос 21 3 9 9 13-19 18 14 Оболонь 21 4 6 11 12-35 18 15 Черноморец 21 4 3 14 14-31 15 16 Ингулец 20 3 6 11 15-33 15

Анонсы. С точки зрения турнирной интриги, впервые в истории наших обзоров, не обнаружил ни одной (!!!) пары, вызывающей устойчивый интерес. Давайте попробуем чисто интуитивно.

ЛНЗ - “Полесье”. “Съест” ли матерый Григорчук “выскочку” Ашура, или у последнего еще остались веские аргументы в рукаве?

“Ингулец” - “Верес”. Тут надежда на известную долю романтизма в футбольной философии Кобина и Шандрука. А вдруг да порадуют брызгами шампанского?

Кто еще? “Заря” - “Колос”??? Боюсь, расчет моих ожиданий окончен.

Но сначала замираем в ожидании нашей двухраундовой дуэли с Бельгией. Уже устал осаживать горе-патриотов, которые ждут результата от Украины только потому, что это Украина. Яростно критикуя за любое его отсутствие. Извините, но это медицинский диагноз. Смотрим, болеем, переживаем и не ищем козлов отпущения.

Если же удастся еще и выиграть, лично я приму это за приятную неожиданность. Хотя бы потому, что регулярно смотрю все матчи УПЛ и читаю новости о наших легионерах.

Фото - UA-Футбол, ФК "Александрия"