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Веселый вторник и мрачный уик-энд. Акценты зрителя на играх 21-го тура УПЛ
Авторский обзор матчей чемпионата Украины
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Волею календаря и в интересах сборной страны случилось так, что между двумя половинами поединков тура пролегла пропасть в четыре-пять дней. И эти половины действительно смотрелись, как две большие разницы в Одессе. Во вторник футбол бурлил через край, тогда как в конце недели он скорее вяло имитировал активность.
14 голов в 4 первых матчах, и лишь 4 - в 3 оставшихся, плюс (а вернее, минус) игра в Кривом Роге, которая длилась примерно две минуты. К слову, когда и как удастся доиграть домашние поединки “Кривбасса” с “Шахтером”, а теперь еще и с “Левым Берегом” - уже сам по себе вопрос. Но вернемся к нашему разъединенному туру.
- Динамо - Заря 2:2
- Александрия - Оболонь 4:0
- Карпаты - Шахтер 0:0
- Верес - Полесье 5:1
- Рух - Ворскла 0:1
- ЛНЗ - Колос 2:0
- Ингулец - Черноморец 1:0
Зрелищность. На мой взгляд, подкрепленный авторской статистикой опасных моментов, однозначно лучшим, в этом смысле, стал матч “Динамо” - “Заря”. Следующей, как ни парадоксально, назову безголевую игру “Карпат” с “Шахтером”. Лишь затем идет рекордный поединок в Ровно, после чего - погром в Александрии.
Худшим в туре был матч “Рух” - “Ворскла”, прошедший под снегом: пара-тройка голевых моментов, с натяжкой. В Одессе и Черкассах игры были еще туда-сюда. И да, во вторник играли семь из восьми команд верхней половины таблицы - видимо, многое объясняется еще и этим.
Интрига. Думаю, в Александрии все определил первый же мяч, забитый Филипповым на 13-й минуте - после этого “Оболонь” понесли по кочкам. Считаю, что и шансы “Колоса” в Черкассах закончились еще до перерыва - когда на 37-й минуте счет открыл Эйнел. “Полесье” фактически сдалось в Ровно на 56-й, когда Дахновский довел счет до 3:1.
Малыш принес победу “Ворскле” над “Рухом” на 82-й минуте. Через две минуты промах Янакова не позволил “Черноморцу” отыграться у “Ингульца”. На 87-й - последний шанс “Шахтера” вырвать победу над “Карпатами” упустил Бондарь. И, наконец, Мичин мог добыть для “Зари” три очка с “Динамо” уже перед самым финальным свистком.
Логика. Максимально закономерным итогом стала крупная победа “Александрии”. Большинство же матчей тура, по моему мнению и соотношению голевых моментов, завершилось нелогично.
“Динамо” и “Шахтер”, при условии адекватной реализации, должны были выигрывать с разницей в пару голов. А вот игра в Одессе, как и поединок “Руха” с “Ворсклой”, смотрелись скорее ничейными.
Судейство. На наш взгляд, от него пострадал “Рух”. На 72-й минуте, при счете 0:0, по мнению коллеги Юстаса, должен был быть наказан за свои действия в штрафной площадке полтавчанин Ндукве. “На ногу наступили, почему не пенальти - не могу обьяснить”. Выходит, Фемида лишила львовян очков. Рефери: Заброда. ВАР: Шурман.
Везение. Фортуна улыбнулась многострадальному “Ингульцу”. Гол Пушкарева на 18-й минуте не был бы возможен без удобного “паса” от одессита Бутко. И этот забитый мяч стал единственным в матче, решив его судьбу.
Еще подфартило ЛНЗ со вторым голом: кипер “Колоса” Пахолюк фактически подарил мяч Пасичу. Но уж больно безнадежно смотрелись селяне и без этого.
Личности. Все они, по крайней мере для меня, опять-таки сконцентрировались в пределах вторника. И, в который раз подряд, ярчайшей фигурой тура стал вратарь. Девять зачетных сэйвов Кинарейкина из “Карпат” сделали его недосягаемым для прочих.
Среди полевых нет равных Степанюку (“Верес”): четыре из пяти его участий в ключевых моментах игры завершались взятием ворот соперника. В тройку самых заметных (а не удачливых или полезных!) включил бы также Буяльского из “Динамо”.
За ними назвал бы Шапаренко (“Динамо”). Затем - Дахновского из “Вереса” и Филиппова из “Александрии”. Среди вратарей упомяну еще Сапутина (“Заря”) и Кожухаря (“Верес”).
Симпатии. Как ни крути, а больше всего футбола в чистом виде увидел в исполнении “Динамо” - дюжина эпизодов. Затем идет “Шахтер”, и лишь самую малость уступившая ему “Александрия”. Порадовали зрителя также “Верес” и “Заря”.
Абсолютный нуль тура - “Оболонь”. Недалеко ушел и “Рух”: один относительно зачетный момент, да и тот - со стандарта. Всего по парочке - у “Колоса” и “Ворсклы”, но последнюю не судят из-за ее победы.
Таблица. Праздник на улице “Александрии”: она приблизилась к лидеру и оторвалась от наступавшего на пятки чемпиона. Все ждут, когда же команда Ротаня сдуется, а тем временем до финиша уже менее трети дистанции. Впрочем, здесь и немалая заслуга именитых конкурентов, продолжающих деградировать.
Важнейшая победа “Ворсклы” позволила ей поменяться местами с “Колосом”, опустившимся в зону риска. Не раз писал о том, что игра у Ковалевки была только при Костышине, но не слишком ли поздно его удосужились вернуть?
Успех бравого крестьянина “Ингульца” трудно переоценить. И теперь перед, казалось бы, безнадежным аутсайдером открываются блестящие и достаточно реальные перспективы. Особенно в свете увядания все никак не покупаемого новым хозяином “Черноморца”. Что ж, даже мой прогноз может оказаться тут излишне оптимистичным.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|21
|15
|6
|0
|44-15
|51
|2
|ФК Александрия
|21
|14
|5
|2
|33-16
|47
|3
|Шахтер
|20
|12
|5
|3
|46-16
|41
|4
|Полесье
|21
|9
|7
|5
|29-22
|34
|5
|Кривбасс
|19
|9
|5
|5
|23-19
|32
|6
|Заря
|20
|9
|2
|9
|25-25
|29
|7
|Карпаты
|21
|8
|5
|8
|23-23
|29
|8
|Верес
|21
|7
|7
|7
|27-28
|28
|9
|Рух
|21
|6
|8
|7
|22-18
|26
|10
|ЛНЗ
|21
|7
|4
|10
|22-29
|25
|11
|Левый Берег
|20
|6
|4
|10
|12-21
|22
|12
|Ворскла
|21
|5
|6
|10
|17-27
|21
|13
|Колос
|21
|3
|9
|9
|13-19
|18
|14
|Оболонь
|21
|4
|6
|11
|12-35
|18
|15
|Черноморец
|21
|4
|3
|14
|14-31
|15
|16
|Ингулец
|20
|3
|6
|11
|15-33
|15
Анонсы. С точки зрения турнирной интриги, впервые в истории наших обзоров, не обнаружил ни одной (!!!) пары, вызывающей устойчивый интерес. Давайте попробуем чисто интуитивно.
ЛНЗ - “Полесье”. “Съест” ли матерый Григорчук “выскочку” Ашура, или у последнего еще остались веские аргументы в рукаве?
“Ингулец” - “Верес”. Тут надежда на известную долю романтизма в футбольной философии Кобина и Шандрука. А вдруг да порадуют брызгами шампанского?
Кто еще? “Заря” - “Колос”??? Боюсь, расчет моих ожиданий окончен.
Но сначала замираем в ожидании нашей двухраундовой дуэли с Бельгией. Уже устал осаживать горе-патриотов, которые ждут результата от Украины только потому, что это Украина. Яростно критикуя за любое его отсутствие. Извините, но это медицинский диагноз. Смотрим, болеем, переживаем и не ищем козлов отпущения.
Если же удастся еще и выиграть, лично я приму это за приятную неожиданность. Хотя бы потому, что регулярно смотрю все матчи УПЛ и читаю новости о наших легионерах.
Фото - UA-Футбол, ФК "Александрия"
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