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Хавбек ЛНЗ - после 2:0 с Колосом: Это была наша лучшая игра во главе с Григорчуком

Премьер-лига

Вполне возможно

Хавбек ЛНЗ - после 2:0 с Колосом: Это была наша лучшая игра во главе с Григорчуком

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

Полузащитник ЛНЗ Геннадий Пасич проанализировал победу своей команды в 21-м туре УПЛ против "Колоса" (2:0).

"Было понятно, что Руслан Костышин за те несколько дней, что находился у руля "Колоса" не станет что-то кардинально менять в стилистике ковалевцев. Поэтому мы были готовы к домашним заготовкам гостей. Важно было продемонстрировать свою игру: с прессингом, интенсивностью, выигранными единоборствами. Считаю, что с этими установками нашего главного тренера Романа Григорчука мы справились, более того, как по мне, это была лучшая игра ЛНЗ под его руководством.

Что касается моего гола, то таких курьезных мячей раньше не забивал. Да, была грубая ошибка вратаря ковалевцев на выходе, но я боролся до конца и был вознагражден".

ЛНЗ занимает десятое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, имея в активе 25 баллов.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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