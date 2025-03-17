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Колос паузу в чемпионате заполнит спаррингом с топ-клубом Первой лиги

Премьер-лига
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Новости из стана ковалевцев

Колос паузу в чемпионате заполнит спаррингом с топ-клубом Первой лиги

koloskovalivka.com

Новина українською

После поединка с ЛНЗ (0:2) футболисты "Колоса" получили два дня выходных.

Как сообщает Sport.ua, паузу в чемпионате УПЛ подопечные Руслана Костышина заполнят 23 марта спаррингом с перволиговым "Металлистом 1925".

Сейчас в лазарете ковалевцев находятся Артем Гусол и легионеры: венесуэлец Боливар и румын Стефан-Маринель Владою.

Напомним, что на данный момент "Колос" занимает 13-е место в УПЛ, набрав 18 очков, и в 22-м туре сыграют 30 марта с "Зарей".

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Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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