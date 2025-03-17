Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Колос паузу в чемпионате заполнит спаррингом с топ-клубом Первой лиги
Новости из стана ковалевцев
koloskovalivka.com
После поединка с ЛНЗ (0:2) футболисты "
Как сообщает Sport.ua, паузу в чемпионате УПЛ подопечные Руслана Костышина заполнят 23 марта спаррингом с перволиговым "Металлистом 1925".
Сейчас в лазарете ковалевцев находятся Артем Гусол и легионеры: венесуэлец Боливар и румын Стефан-Маринель Владою.
Напомним, что на данный момент "Колос" занимает 13-е место в УПЛ, набрав 18 очков, и в 22-м туре сыграют 30 марта с "Зарей".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украина — Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Что стоит на кону борьбы и стоит ли волноваться за результат
- Довбик и Свилар могут покинуть Рому
- Президент одного из клубов УПЛ угрожал сдать футболиста в ТЦК после отказа продлевать контракт
- Новый владелец – новые перспективы? Будущее Черноморца под вопросом
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн