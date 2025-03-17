Не помогло. Игрокам Черноморца за победу над Ингульцом обещали двойные премиальные

Игрокам " Черноморца " за победу в матче 21-го тура УПЛ с "Ингульцом" (0:1) были обещаны двойные премиальные. Об этом сообщает журналист и комментатор Михаил Спиваковский.

"Черноморцу" обещали двойные премиальные за победу над "Ингульцом". Команда могла заработать что-то вроде 20 тысяч в валюте. Учитывая, что последняя полноценная зарплата в клубе была в декабре, и даже это не помогло, вообще сложно о чем-то говорить", - сказал Спиваковский.

Напомним, что "Черноморец" сейчас идет на предпоследнем, 15-м месте в таблице УПЛ, имея в активе 15 очков.