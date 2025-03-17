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Не помогло. Игрокам Черноморца за победу над Ингульцом обещали двойные премиальные
Черноморец проиграл и Ингульцу
Фото: ФК Чорноморець
Игрокам "
"Черноморцу" обещали двойные премиальные за победу над "Ингульцом". Команда могла заработать что-то вроде 20 тысяч в валюте.
Учитывая, что последняя полноценная зарплата в клубе была в декабре, и даже это не помогло, вообще сложно о чем-то говорить", - сказал Спиваковский.
Напомним, что "Черноморец" сейчас идет на предпоследнем, 15-м месте в таблице УПЛ, имея в активе 15 очков.
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