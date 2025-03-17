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Не помогло. Игрокам Черноморца за победу над Ингульцом обещали двойные премиальные

Премьер-лига

Черноморец проиграл и Ингульцу

Не помогло. Игрокам Черноморца за победу над Ингульцом обещали двойные премиальные

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Игрокам "Черноморца" за победу в матче 21-го тура УПЛ с "Ингульцом" (0:1) были обещаны двойные премиальные. Об этом сообщает журналист и комментатор Михаил Спиваковский.

"Черноморцу" обещали двойные премиальные за победу над "Ингульцом". Команда могла заработать что-то вроде 20 тысяч в валюте.

Учитывая, что последняя полноценная зарплата в клубе была в декабре, и даже это не помогло, вообще сложно о чем-то говорить", - сказал Спиваковский.

Напомним, что "Черноморец" сейчас идет на предпоследнем, 15-м месте в таблице УПЛ, имея в активе 15 очков.

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Черноморец (Одесса)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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kukarekin (Одесса)
17.03.2025 в 17:34
Бабич на выход, нигде ни в одном клубе нет результатов
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Комментарии 1
kukarekin (Одесса)
17.03.2025 в 17:34
Бабич на выход, нигде ни в одном клубе нет результатов
Ответить
0
1

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