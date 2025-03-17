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У Кривбасса проблемы? Вернидуб пока что отказывается продлевать контракт с клубом
Контракт тренера заканчивается летом
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "
По информации Transfermarkt, действующее соглашение сторон рассчитано до конца текущего сезона.
По данным источника, у "Кривбасса" сейчас возникли определенные финансовые проблемы - клуб перестал платить премиальные. Ранее игрокам платили около 1000 долларов за победу, но последние шесть месяцев такой практики нет.
При этом зарплату футболистам платят относительно вовремя – недавно закрыли выплаты за январь.
В таких условиях Вернидуб пока не определился с тем, стоит ли продлевать договор.
Напомним, что "Кривбасс" на перерыв на матчи сборных ушел на 5-й позиции в таблице УПЛ, имея в активе 32 очка.
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