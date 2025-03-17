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У Кривбасса проблемы? Вернидуб пока что отказывается продлевать контракт с клубом

Премьер-лига
Обновлено

Контракт тренера заканчивается летом

У Кривбасса проблемы? Вернидуб пока что отказывается продлевать контракт с клубом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб по состоянию на данный момент отказывает продлевать контракт с клубом. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации Transfermarkt, действующее соглашение сторон рассчитано до конца текущего сезона.

По данным источника, у "Кривбасса" сейчас возникли определенные финансовые проблемы - клуб перестал платить премиальные. Ранее игрокам платили около 1000 долларов за победу, но последние шесть месяцев такой практики нет.

При этом зарплату футболистам платят относительно вовремя – недавно закрыли выплаты за январь.

В таких условиях Вернидуб пока не определился с тем, стоит ли продлевать договор.

Напомним, что "Кривбасс" на перерыв на матчи сборных ушел на 5-й позиции в таблице УПЛ, имея в активе 32 очка.

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Виталий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Пан Коцький (Єкабпілс)
17.03.2025 в 18:43
Невже в ЗЕлених аферистів бабки закінчились ???
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Комментарии 2
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
17.03.2025 в 18:43
Невже в ЗЕлених аферистів бабки закінчились ???
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1
0
sametoy10 (Київ-Світловодськ)
17.03.2025 в 19:34
Або вже зібрались тікати
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0
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