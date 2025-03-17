У Кривбасса проблемы? Вернидуб пока что отказывается продлевать контракт с клубом

Главный тренер " Кривбасса " Юрий Вернидуб по состоянию на данный момент отказывает продлевать контракт с клубом. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации Transfermarkt, действующее соглашение сторон рассчитано до конца текущего сезона.

По данным источника, у "Кривбасса" сейчас возникли определенные финансовые проблемы - клуб перестал платить премиальные. Ранее игрокам платили около 1000 долларов за победу, но последние шесть месяцев такой практики нет.

При этом зарплату футболистам платят относительно вовремя – недавно закрыли выплаты за январь.

В таких условиях Вернидуб пока не определился с тем, стоит ли продлевать договор.

Напомним, что "Кривбасс" на перерыв на матчи сборных ушел на 5-й позиции в таблице УПЛ, имея в активе 32 очка.