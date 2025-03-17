Следующий матч УПЛ может стать последним для Бабича в качестве главного тренера Черноморца

Руководство " Черноморца " в ближайшее время может уволить главного тренера команды Александра Бабича.

По данным журналиста Игоря Бурбаса, тренеру дали два матча на исправление ситуации. При этом один матч "Ингульцу" (0:1) Бабич уже проиграл.

Таким образом, матч следующего тура против "Карпат" может стать последним для тренера.

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Также может быть вариант, что тренера уволят уже в международную паузу на матчи сборной.

апомним, что "Черноморец" сейчас идет на предпоследнем, 15-м месте в таблице УПЛ, имея в активе 15 очков.