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Следующий матч УПЛ может стать последним для Бабича в качестве главного тренера Черноморца

Премьер-лига

Тренеру дали два матча, один из которых он уже проиграл

Следующий матч УПЛ может стать последним для Бабича в качестве главного тренера Черноморца

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Руководство "Черноморца" в ближайшее время может уволить главного тренера команды Александра Бабича.

По данным журналиста Игоря Бурбаса, тренеру дали два матча на исправление ситуации. При этом один матч "Ингульцу" (0:1) Бабич уже проиграл.

Таким образом, матч следующего тура против "Карпат" может стать последним для тренера.

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Также может быть вариант, что тренера уволят уже в международную паузу на матчи сборной.

апомним, что "Черноморец" сейчас идет на предпоследнем, 15-м месте в таблице УПЛ, имея в активе 15 очков.

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Черноморец (Одесса) Александр Бабич Игорь Бурбас
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
17.03.2025 в 19:26
не надо ехать на игру с Карпатами --опозорятся а Бабича надо было давно гнать после 1 круга--ищите тренера может ему повезёт хотя бы войти переходные игры --гоните хуже не будет он пустышка работает только языком--есть ШАРАН-КУЧЕР --ГУРУ --КАЛИТВЕНЦЕВ и много других --спасайте ЧО от позора Бабича
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
17.03.2025 в 19:26
не надо ехать на игру с Карпатами --опозорятся а Бабича надо было давно гнать после 1 круга--ищите тренера может ему повезёт хотя бы войти переходные игры --гоните хуже не будет он пустышка работает только языком--есть ШАРАН-КУЧЕР --ГУРУ --КАЛИТВЕНЦЕВ и много других --спасайте ЧО от позора Бабича
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ODESSIT_83 (Одесса)
17.03.2025 в 18:56
Поржали и хватит.... Бабича на воздух...
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