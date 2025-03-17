  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Волочай: Приезжие команды не хотят оставаться в Кривом Роге – в городе осталась одна неразбомбленная гостиница
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Волочай: Приезжие команды не хотят оставаться в Кривом Роге – в городе осталась одна неразбомбленная гостиница

Премьер-лига

Возвращаясь к теме переноса домашних матчей Кривбасса

Волочай: Приезжие команды не хотят оставаться в Кривом Роге – в городе осталась одна неразбомбленная гостиница

instagram.com/fckryvbas

Новина українською

Украинский комментатор Виталий Волочай в эфире SportHub Media высказался о переносах матчей в Кривом Роге из-за воздушных тревог.

Читайте также"Мы - футбольный клуб Кривбасс Кривой Рог". Юрий Вернидуб ответил на вопрос о частых приостановках и переносах матчей

"Матч "Кривбасс" – "Левый Берег" не состоялся. Очень важный момент, то, о чем я не думал – футболисты гостей не хотят оставаться, не хотят ночевать в Кривом Роге.

Там одна неразбитая неразбомбленная гостиница в городе. Все остальные разбомблены. И в том одном есть номера на первом, минус первом этаже. Все они забронированы на год вперед. Потому что на высших этажах люди просто рискуют жизнью и здоровьем", – сказал Волочай.

Интересно, что информацию о единственном неразбомбленном отеле в Кривом Роге "Трибуне" подтвердил один из организаторов событий в городе.

Напомним, что матч 21-го тура "Кривбасс" - "Левый Берег" фактически не состоялся. Из-за постоянных воздушных тревог команды сыграли всего 2 минуты.

В итоге было принято решение игру перенести на резервную дату чемпионата.

По теме
yellow-arrow
"Но президент - человек слова", - Вернидуб подтвердил задолженность по премиальным в Кривбассе
yellow-arrow
Александрия еще не предлагала Ротаню новый контракт, ситуацией может воспользоваться Полесье
yellow-arrow
Следующий матч УПЛ может стать последним для Бабича в качестве главного тренера Черноморца
Кривбасс (Кривой Рог) Виталий Волочай
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости