Волочай: Приезжие команды не хотят оставаться в Кривом Роге – в городе осталась одна неразбомбленная гостиница

Украинский комментатор Виталий Волочай в эфире SportHub Media высказался о переносах матчей в Кривом Роге из-за воздушных тревог.

"Матч "Кривбасс" – "Левый Берег" не состоялся. Очень важный момент, то, о чем я не думал – футболисты гостей не хотят оставаться, не хотят ночевать в Кривом Роге. Там одна неразбитая неразбомбленная гостиница в городе. Все остальные разбомблены. И в том одном есть номера на первом, минус первом этаже. Все они забронированы на год вперед. Потому что на высших этажах люди просто рискуют жизнью и здоровьем", – сказал Волочай.

Интересно, что информацию о единственном неразбомбленном отеле в Кривом Роге "Трибуне" подтвердил один из организаторов событий в городе.

Напомним, что матч 21-го тура "Кривбасс" - "Левый Берег" фактически не состоялся. Из-за постоянных воздушных тревог команды сыграли всего 2 минуты.

В итоге было принято решение игру перенести на резервную дату чемпионата.