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Александрия еще не предлагала Ротаню новый контракт, ситуацией может воспользоваться Полесье
Соглашение Руслана Петровича с клубом рассчитано до конца сезона
fco.com.ua
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Нынешнее соглашение рассчитано до конца текущего сезона, и пока что предложений от клуба не поступало.
Также отмечается, что ситуацией может воспользоваться "Полесье", у которого Ротань идет одним из первых в шорт-листе в случае увольнения Имада Ашура. По ходу сезона житомирский клуб не планирует увольнять тренера, однако по его итогам Ашур с большой долей вероятности, опираясь на итоговое место команды, будет отправлен в отставку.
Напомним, что на данный момент "Александрия" идет на 2-м месте в таблице, имея в активе 47 очков и отставая от "Динамо" на 4 очка. У "Полесья" 4-е место и 34 балла.
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