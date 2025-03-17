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Александрия еще не предлагала Ротаню новый контракт, ситуацией может воспользоваться Полесье

Премьер-лига

Соглашение Руслана Петровича с клубом рассчитано до конца сезона

Александрия еще не предлагала Ротаню новый контракт, ситуацией может воспользоваться Полесье

fco.com.ua

Новина українською

"Александрия" пока что не предлагала новый контракт главному тренеру команды Руслану Ротаню, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Нынешнее соглашение рассчитано до конца текущего сезона, и пока что предложений от клуба не поступало.

Также отмечается, что ситуацией может воспользоваться "Полесье", у которого Ротань идет одним из первых в шорт-листе в случае увольнения Имада Ашура. По ходу сезона житомирский клуб не планирует увольнять тренера, однако по его итогам Ашур с большой долей вероятности, опираясь на итоговое место команды, будет отправлен в отставку.

Напомним, что на данный момент "Александрия" идет на 2-м месте в таблице, имея в активе 47 очков и отставая от "Динамо" на 4 очка. У "Полесья" 4-е место и 34 балла.

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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