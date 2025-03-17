Александрия еще не предлагала Ротаню новый контракт, ситуацией может воспользоваться Полесье

" Александрия " пока что не предлагала новый контракт главному тренеру команды Руслану Ротаню, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Нынешнее соглашение рассчитано до конца текущего сезона, и пока что предложений от клуба не поступало.

Также отмечается, что ситуацией может воспользоваться "Полесье", у которого Ротань идет одним из первых в шорт-листе в случае увольнения Имада Ашура. По ходу сезона житомирский клуб не планирует увольнять тренера, однако по его итогам Ашур с большой долей вероятности, опираясь на итоговое место команды, будет отправлен в отставку.

Напомним, что на данный момент "Александрия" идет на 2-м месте в таблице, имея в активе 47 очков и отставая от "Динамо" на 4 очка. У "Полесья" 4-е место и 34 балла.