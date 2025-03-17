"Но президент - человек слова", - Вернидуб подтвердил задолженность по премиальным в Кривбассе

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал информацию о том, что в клубе есть задолженность по премиальным.

– Юрий Николаевич, несмотря на то, что пока у команды и тренерского штаба небольшой перерыв в связи с матчами сборных, мы бы хотели немного отвлечь Вас и поговорить об информации, которая появилась в СМИ.

– Скажу откровенно, я не поклонник комментировать слухи, но когда информация не соответствует действительности, то здесь не надо молчать.

– Да, именно поэтому и просим Вас прокомментировать ситуацию в клубе, чтобы болельщики и футбольное сообщество узнали все, так сказать, от первоисточника.

– А что тут комментировать? Ситуация в нашем клубе ничем не отличается от ситуации во многих других клубах и стране в целом. В Украине идет война, потому 100% стабильности не может быть ни у кого. Но, несмотря на это руководство ФК "Кривбасс" продолжает развивать и клуб, и детские академии в Кривом Роге и Днепре.

Более 1000 детей занимаются футболом в структуре красно-белых и их количество вопреки всему только растет. Для каждого из них футбол – это определенная реабилитация и возможность отвлечь их от ужасов, которые ежедневно наносит страна 404. Главная команда тоже продолжает борьбу за самые высокие места. К нам приезжают легионеры, как бы это ни было сложно, но руководство делает все, чтобы держать планку, которую мы поставили в прошлом году.

– Юрий Николаевич, как вы прокомментируете информацию по задолженности с заработной платой, которую озвучил Игорь Бурбас?

– Со всем уважением к нему, как к любому журналисту, но эта информация не соответствует действительности. Относительно меня и каких-то "агентов" – это откровенная ложь. У меня нет агента и не было. Что касается задолженности клуба перед футболистами и тренерским штабом – ее нет.

Да, есть задержка с выплатой премиальных, но это внутренние дела клуба. У нас был диалог с президентом и у нас есть свои договоренности на этот счет. В ближайшее время мы закроем этот вопрос, и у меня нет сомнений в этом. Константин Федорович – человек слова. Ни разу с момента нашего знакомства, времен, когда он активно помогал моему подразделению в начале полномасштабного вторжения и уже почти 3 года, которые я работаю в ФК "Кривбасс", он не дал ни одного повода в этом сомневаться.