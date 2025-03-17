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Вернидуб подтвердил, что пока что не продлил контракт с Кривбассом
Но переговоры ведутся
ФК Кривбас
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб подтвердил информацию о том, что он еще не продлил контракт с клубом, который заканчивает летом 2025 года.
"Мне очень приятно, что болельщики волнуются по этому поводу. Благодарен за это каждому. А то, что это обсуждают в СМИ, говорит о заинтересованности всего футбольного сообщества Украины, как в этом вопросе, так и в целом говорит о том, что "Кривбасс" и ситуация в клубе интересна всем.
Относительно нового контракта – это вопрос времени. Мы уже согласовали все с руководством клуба и сейчас продолжаются некоторые переговоры о деталях продолжения нашего сотрудничества", - сказал Вернидуб.
Напомним, что "Кривбасс" на перерыв на матчи сборных ушел на 5-й позиции в таблице УПЛ, имея в активе 32 очка.
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