Вернидуб подтвердил, что пока что не продлил контракт с Кривбассом

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб подтвердил информацию о том, что он еще не продлил контракт с клубом, который заканчивает летом 2025 года.

"Мне очень приятно, что болельщики волнуются по этому поводу. Благодарен за это каждому. А то, что это обсуждают в СМИ, говорит о заинтересованности всего футбольного сообщества Украины, как в этом вопросе, так и в целом говорит о том, что "Кривбасс" и ситуация в клубе интересна всем.

Относительно нового контракта – это вопрос времени. Мы уже согласовали все с руководством клуба и сейчас продолжаются некоторые переговоры о деталях продолжения нашего сотрудничества", - сказал Вернидуб.