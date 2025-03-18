Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вингер Ингульца: Я бы не спешил нас хоронить
Ингулец максимально обострил борьбу за выживание
instagram.com/fcinhulets
Вингер "
"Знаю, что многие эксперты прочат нам вылет. Я бы не спешил нас хоронить. И хотя в "Ингульце" нет футболистов с опытом выступлений в Премьер-лиге, но мы все горим желанием удержаться в классе сильнейших. Этим мне "Ингулец" очень импонирует.
Взяв верх над "Кривбассом" и "Черноморцем", вернули интригу в борьбе среди аутсайдеров. И пока остается хотя бы мизерная надежда спастись, петровчане будут пытаться прыгнуть выше головы", – сказал Пушкарев.
Напомним, что "Ингулец" занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ (15 очков), но имеет в запасе недоигранный матч с "Зарей".
Популярное сейчас
- Ребров рассказал, как сборная Украины собирается играть без Мудрика
- Следующий матч УПЛ может стать последним для Бабича в качестве главного тренера Черноморца
- Довбик и Свилар могут покинуть Рому
- Победы Ингульца и ЛНЗ. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак