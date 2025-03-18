Вингер Ингульца: Я бы не спешил нас хоронить

Вингер " Ингульца " Олег Пушкарев оценил шансы своей команды сохранить прописку в элите украинского футбола.

"Знаю, что многие эксперты прочат нам вылет. Я бы не спешил нас хоронить. И хотя в "Ингульце" нет футболистов с опытом выступлений в Премьер-лиге, но мы все горим желанием удержаться в классе сильнейших. Этим мне "Ингулец" очень импонирует.

Взяв верх над "Кривбассом" и "Черноморцем", вернули интригу в борьбе среди аутсайдеров. И пока остается хотя бы мизерная надежда спастись, петровчане будут пытаться прыгнуть выше головы", – сказал Пушкарев.