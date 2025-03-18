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Вингер Ингульца: Я бы не спешил нас хоронить

Премьер-лига

Ингулец максимально обострил борьбу за выживание

Вингер Ингульца: Я бы не спешил нас хоронить

instagram.com/fcinhulets

Новина українською

Вингер "Ингульца" Олег Пушкарев оценил шансы своей команды сохранить прописку в элите украинского футбола.

"Знаю, что многие эксперты прочат нам вылет. Я бы не спешил нас хоронить. И хотя в "Ингульце" нет футболистов с опытом выступлений в Премьер-лиге, но мы все горим желанием удержаться в классе сильнейших. Этим мне "Ингулец" очень импонирует.

Взяв верх над "Кривбассом" и "Черноморцем", вернули интригу в борьбе среди аутсайдеров. И пока остается хотя бы мизерная надежда спастись, петровчане будут пытаться прыгнуть выше головы", – сказал Пушкарев.

Напомним, что "Ингулец" занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ (15 очков), но имеет в запасе недоигранный матч с "Зарей".

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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