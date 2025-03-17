Президент " Ингульца " Александр Поворознюк высказал свое мнение, когда закончится российско-украинская война.

– По вашему мнению, закончится ли война в этом году?

– Думаю, да.

– Почему?

– Потому что верим в то, что она кончится. При этом не в этом году, а закончится она к середине лета. Конец весны – середина лета.

– У вас есть какая-то информация, которая не выходит в публичное пространство? Или только та, которую мы все знаем и вы ее анализируете?

– Есть информация, которая не выходит, но я же не г####н. Прошу не запикивать, это не мат, это фамилия.

– YouTube так не понимает…

– Пусть понимает, что это фамилия. Г####н. Это не мат. Я ведь не г####н и рассказывать, что мне из Вашингтона позвонили и сказали... Я не буду этого.

Но той информацией, которой владею я – конец весны – середина лета максимум мы подпишем... И будут уже мирные отношения, начнем восстанавливать Украину.