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"Конец весны – середина лета", - Поворознюк рассказал, когда закончится война

Премьер-лига

У президента Ингульца свои инсайды

"Конец весны – середина лета", - Поворознюк рассказал, когда закончится война

Канал "Трендець"

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк высказал свое мнение, когда закончится российско-украинская война.

– По вашему мнению, закончится ли война в этом году?

– Думаю, да.

– Почему?

– Потому что верим в то, что она кончится. При этом не в этом году, а закончится она к середине лета. Конец весны – середина лета.

– У вас есть какая-то информация, которая не выходит в публичное пространство? Или только та, которую мы все знаем и вы ее анализируете?

– Есть информация, которая не выходит, но я же не г####н. Прошу не запикивать, это не мат, это фамилия.

– YouTube так не понимает…

– Пусть понимает, что это фамилия. Г####н. Это не мат. Я ведь не г####н и рассказывать, что мне из Вашингтона позвонили и сказали... Я не буду этого.

Но той информацией, которой владею я – конец весны – середина лета максимум мы подпишем... И будут уже мирные отношения, начнем восстанавливать Украину.

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Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
Ютуб-канал Олександра Поворознюка
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Пан Коцький (Єкабпілс)
17.03.2025 в 21:46
Це йому "українська скабєєва" мосейчучка нашептала....
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Комментарии 2
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Пан Коцький (Єкабпілс)
17.03.2025 в 21:46
Це йому "українська скабєєва" мосейчучка нашептала....
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0
0
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Manowar (Харьков)
17.03.2025 в 21:33
Кто-то сливает тайную инфу Поворознюку. Кто??
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