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"Конец весны – середина лета", - Поворознюк рассказал, когда закончится война
У президента Ингульца свои инсайды
Канал "Трендець"
Президент "
– По вашему мнению, закончится ли война в этом году?
– Думаю, да.
– Почему?
– Потому что верим в то, что она кончится. При этом не в этом году, а закончится она к середине лета. Конец весны – середина лета.
– У вас есть какая-то информация, которая не выходит в публичное пространство? Или только та, которую мы все знаем и вы ее анализируете?
– Есть информация, которая не выходит, но я же не г####н. Прошу не запикивать, это не мат, это фамилия.
– YouTube так не понимает…
– Пусть понимает, что это фамилия. Г####н. Это не мат. Я ведь не г####н и рассказывать, что мне из Вашингтона позвонили и сказали... Я не буду этого.
Но той информацией, которой владею я – конец весны – середина лета максимум мы подпишем... И будут уже мирные отношения, начнем восстанавливать Украину.
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