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"Мы все прекрасно понимаем", - вингер Черноморца извинился перед фанатами
Моряки в серьезном кризисе
фото из соцсетей
Вингер "
"Хочется извиниться перед болельщиками, которые нас поддерживают в такое непростое время. Мы все прекрасно понимаем, в какой сейчас ситуации находится команда.
Сделаем все возможное, чтобы улучшить нашу турнирную ситуацию и нашу игру. Спасибо за поддержку "Черноморца", – сказал Янаков.
Напомним, что "Черноморец" сейчас идет на предпоследнем, 15-м месте в таблице УПЛ, имея в активе 15 очков.
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