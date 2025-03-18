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"Мы все прекрасно понимаем", - вингер Черноморца извинился перед фанатами

Премьер-лига
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Моряки в серьезном кризисе

"Мы все прекрасно понимаем", - вингер Черноморца извинился перед фанатами

фото из соцсетей

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Вингер "Черноморца" Денис Янаков после поражения от "Ингульца" (0:1) в 21 туре УПЛ обратился к болельщикам команды.

"Хочется извиниться перед болельщиками, которые нас поддерживают в такое непростое время. Мы все прекрасно понимаем, в какой сейчас ситуации находится команда.

Сделаем все возможное, чтобы улучшить нашу турнирную ситуацию и нашу игру. Спасибо за поддержку "Черноморца", – сказал Янаков.

Напомним, что "Черноморец" сейчас идет на предпоследнем, 15-м месте в таблице УПЛ, имея в активе 15 очков.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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