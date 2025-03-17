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Поворознюк: Если кто-то хочет другого тренера - пусть принесут мне 2 млн долларов, я им отдам клуб

Премьер-лига
Обновлено

Увольнять Кобина президент Ингульца не планирует

Поворознюк: Если кто-то хочет другого тренера - пусть принесут мне 2 млн долларов, я им отдам клуб

instagram.com/fcinhulets

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк высказался о будущего главного тренера Василия Кобина.

- Как вообще можно попасть в команду "Ингулец"?

- Зайти на сайт (сайт клуба не работает - прим.), посмотреть телефоны, позвонить тренеру, приехать, показать себя, что достоин - бери и играй в "Ингульце".

- Вас спрашивают: "Когда будет уволен Василий Кобин с должности главного тренера футбольного клуба "Ингулец"?"

- А чего его увольнять?

- Очень много негативных комментариев относительно его агрессии.

- Если очень много комментариев относительно его агрессии, то я такой же агрессивный. И что, мне тогда увольняться, что ли? Во-вторых, если они хотят поставить какого-то другого тренера, пусть принесут мне 2 миллиона долларов, я им отдам клуб и пусть тогда кого хотят, того ставят. В чем проблемы?

Я это делаю от души. Я это делаю для людей. Стадионы строю для людей, я хочу, чтобы они просто ходили и смотрели футбол, какая-то отдушина была. И мне указывать кто-то будет, как мне делать? Точно этого не будет.

- И дальше у вас спрашивают: "Есть ли у вас в планах на будущее, чтобы была не только футбольная команда, а возможно, баскетбольная или хоккейная".

- Точно нет. Я же деньги зарабатываю и трачу их на футбол, на удовольствие. Я не дочь миллионера. Нет, куда? У меня денег столько нет. Я не олигарх.

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Источник:
Ютуб-канал Олександра Поворознюка
Опубликовал: Михаил Черныш
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