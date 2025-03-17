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Поворознюк: Если кто-то хочет другого тренера - пусть принесут мне 2 млн долларов, я им отдам клуб
Увольнять Кобина президент Ингульца не планирует
instagram.com/fcinhulets
Президент "
- Как вообще можно попасть в команду "Ингулец"?
- Зайти на сайт (сайт клуба не работает - прим.), посмотреть телефоны, позвонить тренеру, приехать, показать себя, что достоин - бери и играй в "Ингульце".
- Вас спрашивают: "Когда будет уволен Василий Кобин с должности главного тренера футбольного клуба "Ингулец"?"
- А чего его увольнять?
- Очень много негативных комментариев относительно его агрессии.
- Если очень много комментариев относительно его агрессии, то я такой же агрессивный. И что, мне тогда увольняться, что ли? Во-вторых, если они хотят поставить какого-то другого тренера, пусть принесут мне 2 миллиона долларов, я им отдам клуб и пусть тогда кого хотят, того ставят. В чем проблемы?
Я это делаю от души. Я это делаю для людей. Стадионы строю для людей, я хочу, чтобы они просто ходили и смотрели футбол, какая-то отдушина была. И мне указывать кто-то будет, как мне делать? Точно этого не будет.
- И дальше у вас спрашивают: "Есть ли у вас в планах на будущее, чтобы была не только футбольная команда, а возможно, баскетбольная или хоккейная".
- Точно нет. Я же деньги зарабатываю и трачу их на футбол, на удовольствие. Я не дочь миллионера. Нет, куда? У меня денег столько нет. Я не олигарх.
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