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Полесье зимой делало предложение по голкиперу Динамо
Житомирский клуб пытался арендовать Нещерета
Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий
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По информации источника, житомирский клуб в декабре выходи на "Динамо" с таким предложением, чтобы создать конкуренцию на вратарской позиции.
Впрочем, в Киеве уже понимали, что Георгий Бущан зимой может покинуть команду, а альтернативы на этой позиции практически не было. Поэтому предложение было отклонено.
Напомним, что в текущем сезоне Нещерет провел за "Динамо" 9 матчей, в которых пропустил 10 голов и в двух поединках отстоял на ноль.
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