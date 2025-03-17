  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Полесье зимой делало предложение по голкиперу Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полесье зимой делало предложение по голкиперу Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Житомирский клуб пытался арендовать Нещерета

Полесье зимой делало предложение по голкиперу Динамо

Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий

Новина українською

"Полесье" минувшей зимой пыталось арендовать голкипера "Динамо" Руслана Нещерета.

По информации источника, житомирский клуб в декабре выходи на "Динамо" с таким предложением, чтобы создать конкуренцию на вратарской позиции.

Впрочем, в Киеве уже понимали, что Георгий Бущан зимой может покинуть команду, а альтернативы на этой позиции практически не было. Поэтому предложение было отклонено.

Напомним, что в текущем сезоне Нещерет провел за "Динамо" 9 матчей, в которых пропустил 10 голов и в двух поединках отстоял на ноль.

По теме
yellow-arrow
Вацко рассказал, чем закончился конфликт Ваната и Пономаренко
yellow-arrow
Поворознюк: Если кто-то хочет другого тренера - пусть принесут мне 2 млн долларов, я им отдам клуб
yellow-arrow
Вернидуб подтвердил, что пока что не продлил контракт с Кривбассом
Динамо (Киев) Полесье (Житомир) Руслан Нещерет
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Джерело
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости