Полесье зимой делало предложение по голкиперу Динамо

" Полесье " минувшей зимой пыталось арендовать голкипера "Динамо" Руслана Нещерета.

По информации источника, житомирский клуб в декабре выходи на "Динамо" с таким предложением, чтобы создать конкуренцию на вратарской позиции.

Впрочем, в Киеве уже понимали, что Георгий Бущан зимой может покинуть команду, а альтернативы на этой позиции практически не было. Поэтому предложение было отклонено.

Напомним, что в текущем сезоне Нещерет провел за "Динамо" 9 матчей, в которых пропустил 10 голов и в двух поединках отстоял на ноль.