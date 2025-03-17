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Вацко рассказал, чем закончился конфликт Ваната и Пономаренко

Премьер-лига
Обновлено

Это все эмоции

Вацко рассказал, чем закончился конфликт Ваната и Пономаренко

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Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал свою версию того, чем закончился конфликт между игроками "Динамо" Владиславом Ванатом и Матвеем Пономаренко после матча 21-го тура с "Зарей" (2:2).

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"Я считаю, что это банальные стандартные футбольные моменты. Если бы "Динамо" не потеряло очки, они бы с улыбкой говорили об этом эпизоде, а так вышло эмоционально и на нервах.

Я так понимаю, что все дело в том, что когда в концовке матча был хороший пас от Рубчинского на Ваната, после которого Владислав мог выходить один на один. Но Пономаренко не заметил Ваната и перехватил этот мяч.

Ну а дальше Ванат после матча немного "пиханул" молодому. Молодой также ответил на эмоциях. Это эмоции, следствие потери очков.

Насколько я знаю, никакого конфликта нет, уже в раздевалке Пономаренко извинился и они пожали руки", - сказал Вацко.

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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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