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"Он тренировался с нами", - ван Леувен вспомнил, как Шахтер проиграл Динамо в борьбе за 13-летнего Цыганкова

Премьер-лига

Где-то потеряешь, где-то найдешь

"Он тренировался с нами", - ван Леувен вспомнил, как Шахтер проиграл Динамо в борьбе за 13-летнего Цыганкова

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Главный тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен, который в свое время возглавлял академию "Шахтера", рассказал, почему донецкому клубу не удалось подписать 13-летнего Виктора Цыганкова, который, в итоге, оказался в "Динамо".

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"Помню, как мы потеряли возможность подписать Цыганкова. Он был у нас, говорил: "Ок, мы вернемся". А на следующей неделе он уже был в "Динамо". Где-то потеряешь, где-то найдешь. Иногда молодым игрокам нравится история того или другого клуба, иногда их родителям дают лучшее предложение, чтобы забрать в академию своего клуба.

Да, он тренировался с нами, мы пригласили его в 13-летнем возрасте, скауты его отобрали. Помню много таких историй в свое время", - сказал ван Леувен.

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Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Виктор Цыганков Жирона Патрик ван Леувен
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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