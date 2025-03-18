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Вингер Вереса назвал человека, которому посвятил свой гол и победу над Полесьем
Печальная история
Верес
Вингер ровненского "Вереса" Виталий Дахновский дал комментарий после победы своей команды в матче 21-го тура УПЛ против житомирского "Полесья" (5:1), в котором он забил один из голов.
"Хочу посвятить эту победу ... Как бы больно это ни звучало, отец моей жены пропал без вести.
Видимо, это очень давило на меня, было трудно вообще, постоянно думаю об этом.
Он всегда смотрел наши матчи, болел за нас. Поэтому этот гол и эта победа - для него", - сказал Дахновский.
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