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Экс-наставник Шахтера отреагировал на критику Судакова в свой адрес
Сгладил углы
Металіст 1925
Главный тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен поделился воспоминаниями о своем периоде работы в "Шахтере", а также отреагировал на
- Я начал работу в "Шахтере" с большим энтузиазмом. В конце концов "Шахтер" – это тот клуб, в котором я рос и как человек, и как тренер, и как менеджер. Они предоставили мне такую возможность, поэтому я действительно видел прекрасную возможность сделать следующий шаг. Окей, это не пошло, как они в клубе планировали. Что я видел? Они двигались в том же направлении, в каком шел я. Некоторые вещи требовали больше времени, чем я получил. Да, как это вижу я.
– Давайте о том, как видели они. Именно комментарии в прессе, непосредственно комментарий Судакова. Не знаю, читали вы или нет. Наверное, что читали.
- Я никогда не делал этого, работая в Израиле. И не делаю в Украине. Всегда найдется кто-то недовольный или тот, кто думает, что он лучше или важнее тренера. Не знаю, как это еще можно комментировать. Для меня этот этап закрыт. Я получил хороший опыт, много новых знаний и понимание, что можно было бы сделать иным образом или что не нужно менять. Что принимать, а что не принимать. Добавить нечего в эту ситуацию. Это часть опыта, часть резюме, – сказал Ван Леувен.
Напомним, Ван Леувен был уволен из "Шахтера" в октябре 2023 года.
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