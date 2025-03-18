Селезнев - о Ротане: То, что он построил - фантастика

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев выразил восхищение личностью Руслана Ротаня и его работой во главе "Александрии".

"Мне повезло играть с ним, а сейчас я вижу, что он сделал с командой "Александрии". На мой взгляд, он уже самый сильный тренер в стране. Учитывая относительно небольшой бюджет, то, что он построил – это фантастика. Он очень хороший тренер, а также мой друг.

Борьба за чемпионство? Будет очень тяжело. Давайте объективно: да, они будут бороться, но нужно реально оценивать ситуацию. Шанс есть, но не все так просто. С "Динамо" они уже дважды сыграли, с "Шахтером" тоже. Если в других матчах будут брать свои очки, то все возможно.

Прервать гегемонию "Динамо" и "Шахтера"? Было бы хорошо, если бы это когда-нибудь произошло. Но не забывайте, что у "Динамо" и "Шахтера" скамейка запасных сильнее, чем у "Александрии" и других команд.

Не хочу трогать вопрос арбитража, потому что, по-моему, судьи сейчас работают неплохо. Но нужно вспомнить, почему "Днепр" не стал чемпионом в 2014 году. Тогда его просто задушили, и это было очень некрасиво", - считает Евгений.