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Селезнев - о Ротане: То, что он построил - фантастика
Назвал лучшим в своем деле
Фото: ФК Олександрія/Автор - невідомий
Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев выразил восхищение личностью Руслана Ротаня и его работой во главе "Александрии".
"Мне повезло играть с ним, а сейчас я вижу, что он сделал с командой "Александрии". На мой взгляд, он уже самый сильный тренер в стране. Учитывая относительно небольшой бюджет, то, что он построил – это фантастика. Он очень хороший тренер, а также мой друг.
Борьба за чемпионство? Будет очень тяжело. Давайте объективно: да, они будут бороться, но нужно реально оценивать ситуацию. Шанс есть, но не все так просто. С "Динамо" они уже дважды сыграли, с "Шахтером" тоже. Если в других матчах будут брать свои очки, то все возможно.
Прервать гегемонию "Динамо" и "Шахтера"? Было бы хорошо, если бы это когда-нибудь произошло. Но не забывайте, что у "Динамо" и "Шахтера" скамейка запасных сильнее, чем у "Александрии" и других команд.
Не хочу трогать вопрос арбитража, потому что, по-моему, судьи сейчас работают неплохо. Но нужно вспомнить, почему "Днепр" не стал чемпионом в 2014 году. Тогда его просто задушили, и это было очень некрасиво", - считает Евгений.
Напомним, Селезнев выступал с Ротанем в составе "Днепра" с 2009 по 2016 годы (с перерывом на сезон 2011/12).
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