Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В чем на самом деле проблема? Бартулович рассказал о состоянии Супряги
Еще одно препятствие для игрока
Фото: ФК Зоря Луганськ
Главный тренер "Зари" Младен Бартулович поделился информацией о состоянии арендованного у "Динамо" нападающего Владислава Супряги.
"Супряга, в принципе, хорошо провел сборы. Он хорошую форму набрал. Но в одном из матчей он получил сильный удар по ноге. В итоге было повреждение у Супряги, и он немного выпал из обоймы. И потом он переболел еще. Сейчас уже Влад после этого вернулся в общую группу и начинает снова набирать форму", - сказал специалист.
Отметим, что за 9 матчей за "Зарю" Супряга еще не отметился ни одним результативным действием. В этом году Владислав на поле в официальных играх еще не появлялся.
Читайте такжеЯцык: Уже жду возвращения в Динамо
Популярное сейчас
- Украина — Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Что стоит на кону борьбы и стоит ли волноваться за результат
- "Он тренировался с нами", - ван Леувен вспомнил, как Шахтер проиграл Динамо в борьбе за 13-летнего Цыганкова
- Вацко рассказал, чем закончился конфликт Ваната и Пономаренко
- Известно, почему Виктора Корниенко не приняли в ЛНЗ
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО