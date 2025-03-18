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В чем на самом деле проблема? Бартулович рассказал о состоянии Супряги

Премьер-лига

Еще одно препятствие для игрока

В чем на самом деле проблема? Бартулович рассказал о состоянии Супряги

Фото: ФК Зоря Луганськ

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Главный тренер "Зари" Младен Бартулович поделился информацией о состоянии арендованного у "Динамо" нападающего Владислава Супряги.

"Супряга, в принципе, хорошо провел сборы. Он хорошую форму набрал. Но в одном из матчей он получил сильный удар по ноге. В итоге было повреждение у Супряги, и он немного выпал из обоймы. И потом он переболел еще. Сейчас уже Влад после этого вернулся в общую группу и начинает снова набирать форму", - сказал специалист.

Отметим, что за 9 матчей за "Зарю" Супряга еще не отметился ни одним результативным действием. В этом году Владислав на поле в официальных играх еще не появлялся.

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Заря (Луганск) Младен Бартулович Владислав Супряга
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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