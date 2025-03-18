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Бартулович сделал свой прогноз на матчи Лиги наций с участием сборных Украины и Хорватии
Хорватский специалист считает, что Украина будет иметь шансы
Фото - ФК Зоря Луганськ
Главный тренер луганской "Зари" Младен Бартулович сделал свой прогноз на матчи Лиги наций с участием сборных Украины и Хорватии
- Очень интересные матчи нас ждут на уровне сборных. В Лиге наций сыграют между собой Хорватия и Франция. Ваш прогноз на эти поединки?
- Трудно делать какие-то прогнозы на такие игры с таким сильным соперником. Но я буду надеяться на то, что Хорватия сыграет достойно в этих матчах и сможет обыграть французов. Я верю, что нам это под силу сделать, несмотря на высокий уровень соперника.
- А Украина будет играть с Бельгией в Лиге наций. Что ждете от этих поединков?
- Надеюсь, что Украина сможет обыграть бельгийцев и пройти дальше. Я только этого желаю Украине! Я считаю, что Украина имеет все возможности в поединках с бельгийцами, потому что у них идет смена поколений. Я думаю, что для украинцев все возможно в этом противостоянии.
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Во время паузы на матчи сборных "Заря" сыграет 18-го марта с "Кудровкой", а 23-го числа этого же месяца они проведут товарищеский матч с "Оболонью".
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