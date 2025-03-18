  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бартулович сделал свой прогноз на матчи Лиги наций с участием сборных Украины и Хорватии
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бартулович сделал свой прогноз на матчи Лиги наций с участием сборных Украины и Хорватии

Премьер-лига

Хорватский специалист считает, что Украина будет иметь шансы

Бартулович сделал свой прогноз на матчи Лиги наций с участием сборных Украины и Хорватии

Фото - ФК Зоря Луганськ

Новина українською

Главный тренер луганской "Зари" Младен Бартулович сделал свой прогноз на матчи Лиги наций с участием сборных Украины и Хорватии

- Очень интересные матчи нас ждут на уровне сборных. В Лиге наций сыграют между собой Хорватия и Франция. Ваш прогноз на эти поединки?

- Трудно делать какие-то прогнозы на такие игры с таким сильным соперником. Но я буду надеяться на то, что Хорватия сыграет достойно в этих матчах и сможет обыграть французов. Я верю, что нам это под силу сделать, несмотря на высокий уровень соперника.

- А Украина будет играть с Бельгией в Лиге наций. Что ждете от этих поединков?

- Надеюсь, что Украина сможет обыграть бельгийцев и пройти дальше. Я только этого желаю Украине! Я считаю, что Украина имеет все возможности в поединках с бельгийцами, потому что у них идет смена поколений. Я думаю, что для украинцев все возможно в этом противостоянии.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Во время паузы на матчи сборных "Заря" сыграет 18-го марта с "Кудровкой", а 23-го числа этого же месяца они проведут товарищеский матч с "Оболонью".

Читайте такжеВ чем на самом деле проблема? Бартулович рассказал о состоянии Супряги
По теме
yellow-arrow
Антюх не перейдет в Металлист 1925. У харьковчан есть свои планы на игрока
yellow-arrow
Зимний новичок Кривбасса рассказал об адаптации в команде и Украине
yellow-arrow
Габриэл Венделл: Постараюсь помочь Вересу достигать лучших результатов
Заря (Луганск) Младен Бартулович Национальная сборная Украины
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Сайт ФК Зоря Луганськ
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости