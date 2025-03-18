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Зимний новичок Кривбасса рассказал об адаптации в команде и Украине
Нападающий сборной Венесуэлы оценил уровень УПЛ
Фото: ФК Кривбас
Зимний новичок "Кривбасса" Глейкер Мендоза рассказал об адаптации в команде и Украине.
"Адаптация в команде проходит прекрасно, я получаю удовольствие от тренировок. Меня поддерживают одноклубники и тренерский штаб. Честно говоря, я немного волновался, но благодаря поддержке от команды, я чувствую себя намного увереннее. Я счастлив быть частью большой красно-белой семьи ФК "Кривбасс".
Я очень рад, что мне удалось забить дебютный гол в своем первом матче в стартовом составе "Кривбасса". Я счастлив, что смог огорчить "Шахтер", один из сильнейших клубов Украины, который регулярно играет в Лиге Чемпионов. Ранее я видел несколько матчей украинской лиги. До этого я играл только в Венесуэле, но теперь понимаю разницу между чемпионатами. Украинская лига сильнее и имеет более быстрые переходы из обороны в атаку. Могу сказать, что здесь есть сильные и конкурентоспособные команды, которые борются за самые высокие позиции в таблице".
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Напомним, что 23-летний Глейкер Мендоза будет выступать за "Кривбасс" на правах аренды из "Ангостуры" до конца года.
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