Габриэл Венделл: Постараюсь помочь Вересу достигать лучших результатов

Новичок "Вереса" Габриэл Венделл рассказал об ожиданиях от новой команды.

Нападающий сказал, что он постарается помочь "Вересу" получать лучшие результаты.

"Я счастлив, что присоединился к "Вересу". Постараюсь делать все возможное от себя, чтобы помочь "Вересу" достигать лучших результатов.

Считаю, что украинский чемпионат является сильным. И в "Днепре-1", и в "Полесье" я это почувствовал", - сказал Венделл.