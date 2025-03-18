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Габриэл Венделл: Постараюсь помочь Вересу достигать лучших результатов

Премьер-лига

Рассказал об ожиданиях от новой команды

Габриэл Венделл: Постараюсь помочь Вересу достигать лучших результатов

nkveres.com

Новина українською

Новичок "Вереса" Габриэл Венделл рассказал об ожиданиях от новой команды.

Нападающий сказал, что он постарается помочь "Вересу" получать лучшие результаты.

"Я счастлив, что присоединился к "Вересу". Постараюсь делать все возможное от себя, чтобы помочь "Вересу" достигать лучших результатов.

Считаю, что украинский чемпионат является сильным. И в "Днепре-1", и в "Полесье" я это почувствовал", - сказал Венделл.

Бразильский футболист назвал свои сильные стороны.

"Хорошо работаю при завершении и я хорошо выполняю роль ложной девятки", - сказал нападающий.

Венделл рассказал о знакомом игроке "Вереса" Луане Кампосе.

"Да, мы знаем друг друга уже 5 лет, когда он покинул "Палмейрас" и перешел в "Америку". Мы с ним поддерживали связь и сейчас я очень рад, что придя сюда, я его встретил и он является моим новым партнером по команде", - заявил бразилец.

Клубный канал попросил игрока обратиться к болельщикам.

"Желаю нашим болельщикам, чтобы они нас горячо поддерживали и мы постараемся их за это отблагодарить на поле", - сказал Венделл.

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Габриэл Венделл присоединился к "Вересу" в марте и будет играть до конца сезона.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Владислав Прийменко
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