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Антюх не перейдет в Металлист 1925. У харьковчан есть свои планы на игрока
Тактика выжидания
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Металлист 1925" отказался от подписания вингера "Зари" Дениса Антюха. Об этом сообщает "Инсайд УПЛ".
По информации источника, сделка между сторонами сорвалась из-за финансовых требований луганского клуба, который требовал за трансфер полмиллиона евро.
Учитывая то, что этим летом Антюх станет свободным агентом после истечения контракта с "Зарей", "Металлист 1925" решил подождать и переключиться на албанского вингера Эрмира Рашицу.
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С осени 2024 года Денис был отстранен от тренировок с основной командой из-за отказа продлевать трудовое соглашение.
В этом сезоне 27-летний Антюх оформил пять результативных передач в 10 матчах.
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