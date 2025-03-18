Антюх не перейдет в Металлист 1925. У харьковчан есть свои планы на игрока

"Металлист 1925" отказался от подписания вингера "Зари" Дениса Антюха. Об этом сообщает "Инсайд УПЛ".

По информации источника, сделка между сторонами сорвалась из-за финансовых требований луганского клуба, который требовал за трансфер полмиллиона евро.

Учитывая то, что этим летом Антюх станет свободным агентом после истечения контракта с "Зарей", "Металлист 1925" решил подождать и переключиться на албанского вингера Эрмира Рашицу.

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С осени 2024 года Денис был отстранен от тренировок с основной командой из-за отказа продлевать трудовое соглашение.

В этом сезоне 27-летний Антюх оформил пять результативных передач в 10 матчах.