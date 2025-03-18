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Много нереализованных моментов. Полесье – Буковина - 0:0. Видеообзор спарринга
Полісся
"Полесье" расписало сухую ничью с "Буковиной" в рамках контрольного матча в период международной паузы.
В течение встречи обе команды создавали опасные моменты, но из-за плохой реализации ни одного гола до финального свистка забито не было.
Стоит отметить, что на 71-й минуте после получения второй желтой карточки покинул уругвайский форвард "волков" Факундо Батиста. Но учитывая товарищеский статус поединка, Батисту заменил Йока.
Контрольный матч. 18 марта. НТЦ "Полесье"
"Полесье" – "Буковина" – 0:0
"Полесье" (основной состав): Кудрик, Тейлор, Чоботенко, Матич, Гришкевич, Таллес, Йосефи, Корж, Леднев, Валлифер, Йока.
На замену выходили: Корнийчук, Бабенко, Гонсалвеш, Битон, Батиста.
"Буковина": Каневцев, Шинкаренко, Бусько, Безуглый, Морговский, Кольцов, Тищенко, Плакса, Кожушко (Гончарук, 74), Бодня, Бойчук.
Запасные: Погорилый, Солдат, Прокопчук, Килевый, Глущук, Стецюра.
Удаление: Батиста, 71
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