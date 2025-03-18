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Оболонь провела спарринг с лидером Первой лиги

Премьер-лига
Обновлено

Пивовары обыграли Эпицентр

Оболонь провела спарринг с лидером Первой лиги

instagram.com/fc.epicentr

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинские клубы паузу на матчи сборных заполняют спаррингами. Во вторник, 18 марта, "Оболонь" провела товарищеский матч с лидером Первой лиги Эпицентором".

Матч получился результативным.

"Оболонь" уже на 9-й минуте вышла вперед (отличился Курко), а на 23-й Ломницкий увеличил преимущество киевского клуба.

Еще в первом тайме Андрей Липовуз один мяч отыграл, а после перерыва команды обменялись голами (на гол Ростислава Таранухи "Эпицентр" ответил точным ударом Максима Процива).

В итоге, 3:2 в пользу "пивоваров".

"Оболонь" – "Епицентр" 3:2

Голы: Курко, 9, Ломницкий, 23, Тарануха, 51 – Липовуз, 24, Процив, 60.

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Оболонь (Киев) Эпицентр (Каменец-Подольский)
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