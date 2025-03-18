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Оболонь провела спарринг с лидером Первой лиги
Пивовары обыграли Эпицентр
instagram.com/fc.epicentr
Украинские клубы паузу на матчи сборных заполняют спаррингами. Во вторник, 18 марта, "
Матч получился результативным.
"Оболонь" уже на 9-й минуте вышла вперед (отличился Курко), а на 23-й Ломницкий увеличил преимущество киевского клуба.
Еще в первом тайме Андрей Липовуз один мяч отыграл, а после перерыва команды обменялись голами (на гол Ростислава Таранухи "Эпицентр" ответил точным ударом Максима Процива).
В итоге, 3:2 в пользу "пивоваров".
"Оболонь" – "Епицентр" 3:2
Голы: Курко, 9, Ломницкий, 23, Тарануха, 51 – Липовуз, 24, Процив, 60.
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