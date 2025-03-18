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ЛНЗ интересовался украинским защитником в Португалии, но тот не захотел возвращаться в Украину

Премьер-лига

В итоге, черкасский клуб подписал Драмбаева

ЛНЗ интересовался украинским защитником в Португалии, но тот не захотел возвращаться в Украину

fcvizela.pt

Новина українською

Черкасский ЛНЗ этой зимой проявлял интерес к украинскому защитнику португальской "Визелы" Оресту Лебеденко, сообщает ТГ-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".

Впрочем, по информации источника, 26-летний футболист отказался от трансфера из-за нежелания возвращаться в Украину.

В итоге, вместо Лебеденко черкасский клуб подписал Александра Драмбаева.

Напомним, что в текущем сезоне Орест Лебеденко провел 25 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 6 ассистов.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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