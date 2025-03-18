Премьер-лига
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ЛНЗ интересовался украинским защитником в Португалии, но тот не захотел возвращаться в Украину
В итоге, черкасский клуб подписал Драмбаева
fcvizela.pt
Впрочем, по информации источника, 26-летний футболист отказался от трансфера из-за нежелания возвращаться в Украину.
В итоге, вместо Лебеденко черкасский клуб подписал Александра Драмбаева.
Напомним, что в текущем сезоне Орест Лебеденко провел 25 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 6 ассистов.
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