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Бартулович: Возможно, Динамо не ожидало от Зари такого агрессивного старта

Премьер-лига
Обновлено

Луганчане забили киевлянам два быстрых гола

Бартулович: Возможно, Динамо не ожидало от Зари такого агрессивного старта

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

Главный тренер "Зари" Младен Бартулович высказался о матче 21-го тура УПЛ с "Динамо" (2:2).

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– Матч с "Динамо" получился очень интересным. К 9-й минуте вы забили 2 гола! Установка была на быстрые голы?

– Скажу так: мы в каждой игре стараемся настраивать ребят на агрессивное начало матча. И это делается независимо от того, кто является соперником. И так получилось, что мы очень хорошо вошли в игру с "Динамо". Может, "Динамо" где-то и не ожидало такого агрессивного старта от нас. Мы смогли этим воспользоваться. И так получилось, что мы забили два гола за 8 минут.

– Как думаете, "Заря" заслуживала на победу в этой встрече с "Динамо"?

– Это была очень хорошая игра от нас, особенно в первом тайме, где у нас были моменты, и мы могли забивать третий гол. И еще были моменты для взятия ворот! Но мы не забили. Но стоит сказать, что у "Динамо" тоже было достаточно моментов для того, чтобы забить больше. Мы в принципе довольны итоговым результатом в этой игре, а именно ничьей. Но, конечно, всегда хочется побеждать (смеется).

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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