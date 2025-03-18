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Новичок Александрии порассуждал о шансах команды на чемпионство
Теди Цара зимой присоединился к команде Ротаня
fco.com.ua
Албанский новичок "
– Теди, как ты оценишь начало своей карьеры в "Александрии"?
– Я хочу сказать, что это хорошая возможность для моей карьеры. Пока все идет хорошо. Но это только начало, и я хочу добиться еще большего.
– С тобой в составе "Александрия" выиграла 3 из 4 матчей в УПЛ. Доволен ты таким результатом?
– Я доволен, но если бы у нас в поединке с "Шахтером" получилось заработать очко, это было бы еще лучше. Я считаю, что мы заслужили что-то получить от того матча, который мы провели с "Шахтером".
– Как думаешь, какие у "Александрии" шансы стать чемпионом Украины?
– Мы с целью побеждать будем играть все матчи по порядку. Мы сыграем, делая на поле максимум во всех встречах и борясь за 3 очка в каждом поединке. А затем на финише сезона мы произведем расчеты.
– Как считаешь, войти в топ-2 или топ-3 УПЛ по итогам сезона "Александрия" должна?
– Да, потому что "Александрия" заслужила эту позицию. Команда играла и играет в красивый футбол. Она заслужила на полученные очки.
– Что скажешь о тренировках под руководством Руслана Ротаня?
– Ротань является очень позитивным тренером. Атмосфера в команде по его руководством позитивная. Мы все довольны и, надеюсь, что так будет и дальше.
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