Вацко: Никто из клубов УПЛ не рискнет заявить, что не нужно играть в Кривом Роге

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко заявил, что клубы УПЛ не рискнут высказать претензии относительно проведения матчей в Кривом Роге.
"Никто из президентов и представителей клубов УПЛ не рискнет заявить, что не нужно играть в Кривом Роге. И там все по закону. Разрешение на проведение матчей дает областная военная администрация, и пока такое разрешение есть, никто не запретит "Кривбассу" играть дома.
Но впереди у "Кривбасса" еще достаточно матчей на своем стадионе, и куда еще переносить, если уже некуда ставить матчи, когда и так нужно доиграть встречи с "Шахтером" и "Левым Берегом"?.
И чем ближе к концу чемпионата, тем меньше дат для переноса", – сказал Вацко.
Напомним, что в субботу не состоялся матч "Кривбасса" с "Левым Берегом", а в апреле криворожцам предстоит доигровка встречи с "Шахтером".