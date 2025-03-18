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Вацко: Никто из клубов УПЛ не рискнет заявить, что не нужно играть в Кривом Роге

Премьер-лига

Проблема есть... Но ее как бы нет...

Вацко: Никто из клубов УПЛ не рискнет заявить, что не нужно играть в Кривом Роге

instagram.com/artem_gagarin_

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко заявил, что клубы УПЛ не рискнут высказать претензии относительно проведения матчей в Кривом Роге.

"Никто из президентов и представителей клубов УПЛ не рискнет заявить, что не нужно играть в Кривом Роге. И там все по закону. Разрешение на проведение матчей дает областная военная администрация, и пока такое разрешение есть, никто не запретит "Кривбассу" играть дома.

Но впереди у "Кривбасса" еще достаточно матчей на своем стадионе, и куда еще переносить, если уже некуда ставить матчи, когда и так нужно доиграть встречи с "Шахтером" и "Левым Берегом"?.

И чем ближе к концу чемпионата, тем меньше дат для переноса", – сказал Вацко.

Напомним, что в субботу не состоялся матч "Кривбасса" с "Левым Берегом", а в апреле криворожцам предстоит доигровка встречи с "Шахтером".

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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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