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В поединке против Зари Динамо обновило рекорд сезона по количеству ударов по воротам

Премьер-лига
Обновлено

Но победить не удалось

В поединке против Зари Динамо обновило рекорд сезона по количеству ударов по воротам

fcdynamo.com

Новина українською

В матче 21-го тура с "Зарей" футболисты "Динамо" нанесли 27 ударов по воротам соперника, обновив рекорд сезона 2024/25 в чемпионате Украины. Предыдущее достижение (26 ударов) было установлено в ноябре "Карпатами". В тот же месяц его повторил "Шахтер".

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Сразу четыре показателя 21 тура вошли в топ-20 сезонного рейтинга. Только "Александрия" из этого квартета одержала победу. "Полесье" нанесло в два раза больше ударов по воротам "Вереса", чем соперник (20-10), но потерпело разгромное поражение.

Наилучшими командами УПЛ по среднему количеству ударов по воротам являются "Шахтер" (15,42 в пересчете на 90 минут игрового времени) и "Динамо" (15,29). В топ-5 также входят: "Кривбасс" (11,85), "Александрия" (11,76) и "Полесье" (11,54).

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Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Полесье (Житомир) Карпаты (Львов)
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Источник:
УПЛ, Wyscout
Опубликовал: Александр Симченко
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