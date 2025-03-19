"Вынырнуть из засады". Эксперт объяснил, как Александрия может удивить грандов УПЛ

Очередной, 21-й, тур чемпионата УПЛ прошел под знаком сборной Украины. Именно это определение следует дать половине его матчей, которые состоялись не в конце недели, как это традиционно сложилось в нашем футболе, а в ее начале. Как известно, смещение четырех поединков тура связано с пожеланиями главного тренера национальной команды Сергея Реброва дать возможность его подопечным из Премьер-лиги как можно лучше подготовиться к дуэли с Бельгией в плей-офф Лиги Европы. И надо же такому случиться: оба наших гранда, "Динамо" и "Шахтер", дружно потеряли очки. А между тем отставание "Александрии" от динамовцев, которые возглавляют турнирную таблицу, сократилось всего до четырех пунктов. Поэтому борьба за награды разного достоинства приобретает интригу. И чем меньше будет туров до финиша, тем больше она будет повышаться.

О событиях в чемпионате с корреспондентом UA-Футбол поделился бывший полузащитник "Черноморца", "Днепра", тернопольской "Нивы" и СК "Николаев", а ныне тренер Юрий Кулиш.

– Перед стартом весенней части чемпионата многие специалисты уверенно заявляли, что чемпионом станет "Динамо". Однако стоит ли отталкиваться только от заочной конкуренции с извечным соперником — "Шахтером"?

– Конечно, нет. Футбол — вещь непредсказуемая, и я не стал бы давать прогнозы относительно чемпионства с такой уверенностью. Ведь глядя на десятиочковую разницу, которая образовалась между "Динамо" и "Шахтером", следует учитывать разные факторы. Один из них заключается в качестве игры и стремлений этих двух конкурентов. Лично я склоняюсь к мнению, что несмотря на потерю очков, "Шахтер" сейчас выглядит убедительнее динамовцев. А вот в механизме "Динамо" не все так отлажено, как того хотелось бы. Это и показали сыгранные в этом календарном году матчи чемпионата.

У киевлян не прослеживается присущего им ранее запаса прочности, очки даются с большими потугами. Если к следующим девяти турам динамовцы не подойдут максимально отмобилизованными и не прибавят оборотов, то вполне вероятно, что не только "Шахтер" сократит отставание, но и "Александрия" выскочит из засады. Несколько туров могут в корне изменить ситуацию. Именно это и способно сыграть с командой Александра Шовковского злую шутку. Если ее догонит "Александрия", то на первый план выйдет исключительно психология. В такой ситуации, согласитесь, она у динамовцев будет не лучшей. У александрийцев же - наоборот.

– Какие впечатления от поединков с участием лидеров?

– Следует отдать должное "Заре" и "Карпатам", которые в играх с "Динамо" и "Шахтером" отчаянно бились за результат. В поединках подобного характера проявляется не столько высокое техническое мастерство, сколько воля, самоотдача, бойцовские качества и удачная тактика. Все это в упомянутых матчах было присуще луганчанам и львовянам. Что же касается "Александрии", то эта команда сумела на классе справиться с "Оболонью", переиграв ее с крупным счетом. Руслану Ротаню удалось создать боеспособный коллектив, который отличается стабильностью и с каждым сезоном доказывает свою конкурентоспособность. Как по мне, то александрийцы имеют все основания для того, чтобы завоевать один из комплектов наград. А вот каким он будет — покажет время.

– К одному из сюрпризов тура следует отнести крупную победу "Вереса" над "Полесьем" - 5:1. Ждали такого развития событий?

- В футболе бывают сюрпризы, однако именно такого итога я отнюдь не ожидал. Прогнозировать можно было разве что победу с минимальным счетом или ничью. Впрочем, такое порой случается. Об этом матче можно сказать одно: это явно был не день "Полесья". Что же привело к такому поражению - недооценка соперника со стороны житомирцев или стечение обстоятельств? Думаю, что недооценки точно не было, ведь "Верес" в предыдущих играх в Ровно показал, что с ним должен считаться любой клуб Премьер-лиги. Скорее всего, ровенчане были больше настроены на достижение положительного результата. Это тот случай, когда можно сказать: "Аппетит приходит во время еды". Похоже, что "Верес" получил вдохновение, а его игроки постепенно приобретают психологию победителей. А вот от "Полесья" такого громкого поражения, пожалуй, не ожидал никто.

– Возвращение Руслана Костышина на тренерский мостик "Колоса" руководство клуба связывает с улучшением турнирных достижений. А между тем коваливцы этой весной опустились в зону переходных игр...

– Можно себе представить, какая ответственность сейчас лежит на Руслане Костышине. За короткий срок он должен попытаться в корне изменить игру команды, вдохнуть в нее свежую струю. Понятно, что сделать это за четыре-пять дней, сколько он успел поработать с "Колосом" после увольнения своего предшественника, довольно сложно. Поэтому и не следует удивляться, что коваливская команда уступила на выезда ЛНЗ. Правда, при счете 0:1 она пыталась искать шансы у чужих ворот, но все изменила грубая ошибка вратаря Ивана Пахолюка. После нее стало понятно, что добыть хотя бы одно очко гостям будет очень трудно. Так и произошло.

– Повышенный интерес вызвала встреча аутсайдеров, "Ингульца" и "Черноморца". В поединке, который называли игрой за шесть очков, "моряки" уступили закономерно?

– Это тот случай, когда говорят: "Победил тот, кто больше этого хотел". "Ингулец" оказался в такой ситуации, когда чтобы сохранить шансы на продолжение прописки в Премьер-лиге, ему кровь из носу необходимо набирать очки. И если еще в декабре команде из Петрово пророчили расставание с элитой, то теперь скептики несколько приутихли. Подопечным Василия Кобина в четырех матчах весеннего отрезка удалось одержать две победы - а это многое значит. Если же учесть, что в отложенном поединке с "Зарей" "Ингульцу" удастся сохранить победный счет, то у него вырисовывается неплохая перспектива. А вот за "Черноморец" очень обидно. Одесская команда слишком часто стала терять очки, постепенно опустившись в опасную зону. Будет очень обидно, если Одесса снова потеряет место в Премьер-лиге. Впрочем, возможности для исправления ситуации еще есть, и важно умело ими воспользоваться. Каким образом в одесском клубе это сделают - трудно сказать.

– Нестабильную игру "Руха", который на своем поле уступил "Ворскле", с чем связываете?

– Двух мнений относительно этого быть не может. Все мы хорошо помним, как в разгар зимы появилось сообщение об объединении двух львовских клубов. Что это было - лично мне до сих пор не совсем понятно, но факт остается фактом: из "Руха" в "Карпаты" перешло четверо ведущих игроков, которые являются членами различных сборных Украины. Понятное дело, что такие весомые кадровые потери не могли не сказаться на игре. Вот "Рух" и забуксовал еще больше. Жаль, ведь в прошлом сезоне все с восторгом наблюдали за его игрой, пророча команде большое будущее. Поэтому тем обиднее, что она постепенно теряет свою прежнюю привлекательность. По "Ворскле" могу сказать, что победа во Львове для нее имеет большое значение. Она не только немного отдалила команду от зоны переходных игр, но и должна была придать уверенности в собственных силах.