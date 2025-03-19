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Оболонь подписала полузащитника Шахтера U-19 с опытом выступлений в Европе

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Оболонь подписала полузащитника Шахтера U-19 с опытом выступлений в Европе

Оболонь

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"Оболонь" объявила о переходе атакующего полузащитника "Шахтера" U-19 Егора Князева.

Детали соглашения между сторонами неизвестны. По информации Transfermarkt, трансфер состоялся на правах свободного агента.

В составе киевской команды 19-летний футболист будет выступать под номером 29.

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В первой части сезона 2024/25 Князев отличился 1 голевой передачей в 1 матче за "Шахтер" U-19.

В сезоне 2022/23 Егор играл за юношеские команды нидерландского "Утрехта" U-18, U-19.

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Оболонь (Киев) Шахтер U19 (Донецк) трансфер
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Источник:
Оболонь
Опубликовал: Александр Бураков
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