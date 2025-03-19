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"Мы держали его под контролем". Ван Леувен поделился мыслями о Герреро

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"Мы держали его под контролем". Ван Леувен поделился мыслями о Герреро

Фото: ФК Динамо Київ

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Главный тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен вспомнил о своем опыте работы с нападающим "Динамо" Эдуардо Герреро во время пребывания в "Заре" и "Маккаби" Тель-Авив.

- Вы открыли его в Израиле, затем привезли в Украину, в конце концов он перешел в "Динамо". Игрок индивидуально очень сильный, к тому же умел прекрасно работать на команду.

- Эдуардо - замечательный игрок, но ему также надо понять, что надо быть более дисциплинированным. И не только, чтобы его клуб требовал от него быть дисциплинированным, а чтобы он сам к себе относился соответственно. Я думаю, что ему надо разобраться в себе, и очень быстро - и тогда люди снова увидят его сильные стороны.

- Многие бывшие игроки "Шахтера" после завершения карьеры раздавали интервью. Иногда там попадались такие тезисы о бразильцах донецкого клуба, что легионерам позволяли немножко больше в быту, чем украинцам. Или это случай также Герреро?

- Я знаю его очень хорошо. Знаю, что в "Маккаби" (Тель-Авив) к нему не всегда хорошо относились, отправляли в аренду. Я пытался убедить его приехать к нам с начала сезона, но он и его агенты ждали какого-то другого предложения, не из Украины.

Затем зимой я все же убедил его. Он понял, что это хороший момент для него, скажем так, вернуться под мой контроль и быть успешным.

У него есть потенциал, чтобы играть в еврокубках, в чемпионате Украины, за свою национальную сборную, но иногда он не полностью сфокусирован на том, что должен делать. В "Маккаби" я держал его под контролем, в "Заре" мы держали его тоже под контролем.

- Что такое "под контролем"?

- Поскольку он был иностранцем, мы всегда следили, чтобы у него было все в порядке в быту. В "Маккаби" у нас был человек, который следит за иностранцами, особенно молодыми, которые приехали из более сложных семей, чем иностранцы из Нидерландов или игроки из Израиля. То же самое было в "Заре".

Он приехал в ситуации, когда страна находится в локдауне. Ты не можешь ничего делать поздно вечером. Максимум, что он мог сделать, - это пойти поесть суши перед 8-ю вечера и потом вернуться на базу.

Это его сильно дисциплинировало и натолкнуло на мысль, что он должен работать, забивать мячи, делать так, чтобы его карьера шла в правильном направлении. Он понимает все, понимает, что надо сосредоточиться на футболе.

- Думаете, понимает?

- Да, - сказал ван Леувен.

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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Александр Бураков
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