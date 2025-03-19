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Появились новые подробности о потенциальном трансфере вингера Сантоса в Динамо
Украинский клуб выиграл гонку за боливийского игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
Трансфер в киевское "Динамо" является приоритетом вингера "Сантоса" Мигеля Терсероса (Мигелито). Об этом сообщает журналист Вагнер Фредерико.
По информации источника, 20-летний футболист отклонил вариант с переходом в бразильскую "Америку Минейро", предпочитая дождаться летних переговоров с "бело-синими".
"Мигелито сейчас не уйдет. Он уйдет в середине года. Он перейдет в "Динамо". Сейчас такова тенденция. Мигелито предпочитает уехать в Украину", - цитирует Фредерико Bolavip.
Также отмечается, что сделка будет оформлена на правах аренды с обязательством выкупа по окончании срока арендного соглашения.
Напомним, "Динамо" уже было заинтересовано в услугах Мигелито в период зимнего трансферного окна, но трансфер в итоге сорвался.
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