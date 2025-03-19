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Появились новые подробности о потенциальном трансфере вингера Сантоса в Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Украинский клуб выиграл гонку за боливийского игрока

Появились новые подробности о потенциальном трансфере вингера Сантоса в Динамо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Трансфер в киевское "Динамо" является приоритетом вингера "Сантоса" Мигеля Терсероса (Мигелито). Об этом сообщает журналист Вагнер Фредерико.

По информации источника, 20-летний футболист отклонил вариант с переходом в бразильскую "Америку Минейро", предпочитая дождаться летних переговоров с "бело-синими".

"Мигелито сейчас не уйдет. Он уйдет в середине года. Он перейдет в "Динамо". Сейчас такова тенденция. Мигелито предпочитает уехать в Украину", - цитирует Фредерико Bolavip.

Также отмечается, что сделка будет оформлена на правах аренды с обязательством выкупа по окончании срока арендного соглашения.

Напомним, "Динамо" уже было заинтересовано в услугах Мигелито в период зимнего трансферного окна, но трансфер в итоге сорвался.

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Динамо (Киев) Сантос (Бразилия) Мигелито
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Источник:
Bolavip
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Kondor (Веселе)
19.03.2025 в 11:24
Вам ніхто не казав?-Дурень думками багатіє!
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
19.03.2025 в 11:24
Вам ніхто не казав?-Дурень думками багатіє!
Ответить
1
0

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