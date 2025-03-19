Появились новые подробности о потенциальном трансфере вингера Сантоса в Динамо

Трансфер в киевское "Динамо" является приоритетом вингера "Сантоса" Мигеля Терсероса (Мигелито). Об этом сообщает журналист Вагнер Фредерико.

По информации источника, 20-летний футболист отклонил вариант с переходом в бразильскую "Америку Минейро", предпочитая дождаться летних переговоров с "бело-синими".

"Мигелито сейчас не уйдет. Он уйдет в середине года. Он перейдет в "Динамо". Сейчас такова тенденция. Мигелито предпочитает уехать в Украину", - цитирует Фредерико Bolavip.

Также отмечается, что сделка будет оформлена на правах аренды с обязательством выкупа по окончании срока арендного соглашения.

Напомним, "Динамо" уже было заинтересовано в услугах Мигелито в период зимнего трансферного окна, но трансфер в итоге сорвался.