"Предложения есть". Скрипник поразмышлял о своем будущем

Украинский тренер Виктор Скрипник заявил о желании вернуться к работе.

- Вы уже отдохнули. Скажите честно, скучаете по работе?

- Сейчас, когда смотрю футбол, то уже начинаю профессионально его оценивать, а не как болельщик. Перенасыщение футболом уже прошло и сейчас я готов рассматривать варианты, что мы и делаем с моими помощниками. Предложения, слава Богу, есть, и с лета, надеюсь, мы примем какую-то команду.

- Какая есть конкретика?

- О конкретике рано говорить. Нужно сделать правильный выбор, а где это будет, в Украине или Европе, посмотрим летом. Сейчас я досконально изучаю рынок. Как говорится, лучшие предложения приходят в самом конце, поэтому время еще есть. Откладываю это на май-июнь, когда чемпионаты закончатся и начнутся сборы. Сейчас пока нет резона кому-то говорить "да". Всем клубам я говорю, что хочу трудоустроиться с лета.

- Читал, что польский "Шленск" рассматривал вашу кандидатуру. Это правда?

- Обо всех предложениях времени не хватит рассказать Но это меня и успокаивает - что клубы во мне заинтересованы. Когда я только закончил работать в Украине, то уже через месяц мне поступали хорошие предложения, но я взял паузу, чтобы побыть с семьей, отдохнуть и проанализировать ситуацию.

- Из каких стран вам поступают предложения?

- Из разных. И из Европы, и из Украины.

- А вам, где бы было интересно поработать?

- Лига не имеет значения. Для меня главное - чтобы был интересный и амбициозный проект.