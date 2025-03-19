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Легионер Зари считает, что им удастся попасть в этом сезоне в топ-4 УПЛ

Премьер-лига

Футболист хвалит атмосферу в клубе

Легионер Зари считает, что им удастся попасть в этом сезоне в топ-4 УПЛ

Фото - ФК Зоря Луганськ

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Австрийский защитник луганской "Зари" Габриэль Эскинья рассказал о перспективах его команды в этом сезоне.

"Перед матчем с "Динамо" я был немного взволнован, потому что это большой клуб в Украине. Но для меня нет ничего особенного, потому что все соперники одинаковы. Я был доволен тем, как мы сыграли. Мы были как команда. Индивидуально, я мог бы сыграть лучше, но для меня важна команда. У нас были хорошие шансы, чтобы забить на один-два гола больше. Но, к сожалению, мы не забили".

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"Я ожидаю, что мы выиграем в следующих матчах. Мы тренируемся и играем очень хорошо. Атмосфера в команде идеальная. Я думаю, что "Заря" способна попасть в топ-4 УПЛ по итогам этого сезона. У нас отличная команда с хорошими личностями, хорошее сочетание опытных и молодых игроков", — добавил Габриэль Эскинья.

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Добавим, что в текущей кампании Габриэль Эскинья принял участие в 11 матчах за "Зарю" во всех турнирах, не отметившись ни одним голевым действием.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Андрей Журба
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