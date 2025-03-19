  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Черноморец может уволить Бабича. Но тренер имеет один козырь
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец может уволить Бабича. Но тренер имеет один козырь

Премьер-лига
Обновлено

Руководство – против наставника; игроки – категорически за

Черноморец может уволить Бабича. Но тренер имеет один козырь

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Новина українською

Сотрудничество Александра Бабича с "Черноморцем" может прекратиться в любой момент. Руководство одесского клуба находится в состоянии размышлений.

По информации UA-Футбол, на следующий день после поражения от "Ингульца" состоялась встреча главного тренера "моряков" с руководителями. И ожидалось, что уже по ее итогам одесситы останутся без наставника. Однако этого не произошло. А вместо расторжения контракта тренерский штаб выложил расписание тренировок на неделю.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Понятно, что главная претензия к Бабичу – неутешительные результаты "Черноморца" в текущем сезоне. После 21-го тура одесситы имеют равное количество очков с 16-м "Ингульцом". При этом, несмотря на пребывание в зоне вылета, Александр Александрович имеет серьезную поддержку со стороны игроков. Футболисты против смены тренера и даже готовы встречаться с высшим руководством, чтобы отстоять своего наставника.

По теме
yellow-arrow
Вернидуб стал тренером сборной Украины U-21. О чем договорились с Кривбассом?
yellow-arrow
Легионер Зари считает, что им удастся попасть в этом сезоне в топ-4 УПЛ
yellow-arrow
"Предложения есть". Скрипник поразмышлял о своем будущем
Черноморец (Одесса) Александр Бабич эксклюзив UA-Футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости