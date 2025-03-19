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Черноморец может уволить Бабича. Но тренер имеет один козырь
Руководство – против наставника; игроки – категорически за
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Сотрудничество Александра Бабича с "Черноморцем" может прекратиться в любой момент. Руководство одесского клуба находится в состоянии размышлений.
По информации UA-Футбол, на следующий день после поражения от "Ингульца" состоялась встреча главного тренера "моряков" с руководителями. И ожидалось, что уже по ее итогам одесситы останутся без наставника. Однако этого не произошло. А вместо расторжения контракта тренерский штаб выложил расписание тренировок на неделю.
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Понятно, что главная претензия к Бабичу – неутешительные результаты "Черноморца" в текущем сезоне. После 21-го тура одесситы имеют равное количество очков с 16-м "Ингульцом". При этом, несмотря на пребывание в зоне вылета, Александр Александрович имеет серьезную поддержку со стороны игроков. Футболисты против смены тренера и даже готовы встречаться с высшим руководством, чтобы отстоять своего наставника.
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