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Несмотря на смену тренера, Трабзонспор сохраняет интерес к одному из лидеров Шахтера

Премьер-лига
Обновлено

Турецкий клуб летом намерен вернуться к трансферу Артема Бондаренко

Несмотря на смену тренера, Трабзонспор сохраняет интерес к одному из лидеров Шахтера

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Несмотря на смену тренера, турецкий "Трабзонспор" сохраняет интерес к хавбеку "Шахтера" Артему Бондаренко.

Как известно, турецкий клуб интересовался Артемом еще зимой, но тогда стороны не смогли договориться.

И как сообщают турецкие СМИ, новый наставник "бордово-синих" Фатих Текке также одобрил летнюю покупку игрока "Шахтера", по которому турки собираются вскоре сделать новое предложение и рассчитывают, что украинский клуб на этот раз окажется более сговорчивым.

Напомним, что зимой "Трабзонспор" предлагал за Бондаренко 7 миллионов евро, но "горняки" хотели 12, из-за чего переговоры успехом не увенчались.

Также отметим, что за "Трабзонспор" сейчас играют три украинца – Арсений Батагов, Даниил Сикан и Александр Зубков.

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Трабзонспор (Трабзон) Шахтер (Донецк) Артем Бондаренко
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Источник:
Fotomac
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
19.03.2025 в 17:34
продавать! и пусть на него винисиус подпишется)))
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.03.2025 в 17:34
продавать! и пусть на него винисиус подпишется)))
Ответить
1
0

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