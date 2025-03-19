Несмотря на смену тренера, Трабзонспор сохраняет интерес к одному из лидеров Шахтера

Несмотря на смену тренера, турецкий "Трабзонспор" сохраняет интерес к хавбеку " Шахтера " Артему Бондаренко.

Как известно, турецкий клуб интересовался Артемом еще зимой, но тогда стороны не смогли договориться.

И как сообщают турецкие СМИ, новый наставник "бордово-синих" Фатих Текке также одобрил летнюю покупку игрока "Шахтера", по которому турки собираются вскоре сделать новое предложение и рассчитывают, что украинский клуб на этот раз окажется более сговорчивым.

Напомним, что зимой "Трабзонспор" предлагал за Бондаренко 7 миллионов евро, но "горняки" хотели 12, из-за чего переговоры успехом не увенчались.

Также отметим, что за "Трабзонспор" сейчас играют три украинца – Арсений Батагов, Даниил Сикан и Александр Зубков.