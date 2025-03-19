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Несмотря на смену тренера, Трабзонспор сохраняет интерес к одному из лидеров Шахтера
Турецкий клуб летом намерен вернуться к трансферу Артема Бондаренко
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Несмотря на смену тренера, турецкий "Трабзонспор" сохраняет интерес к хавбеку "
Как известно, турецкий клуб интересовался Артемом еще зимой, но тогда стороны не смогли договориться.
И как сообщают турецкие СМИ, новый наставник "бордово-синих" Фатих Текке также одобрил летнюю покупку игрока "Шахтера", по которому турки собираются вскоре сделать новое предложение и рассчитывают, что украинский клуб на этот раз окажется более сговорчивым.
Напомним, что зимой "Трабзонспор" предлагал за Бондаренко 7 миллионов евро, но "горняки" хотели 12, из-за чего переговоры успехом не увенчались.
Также отметим, что за "Трабзонспор" сейчас играют три украинца – Арсений Батагов, Даниил Сикан и Александр Зубков.
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