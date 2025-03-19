"Возможно и я стану бодибилдером", - австриец Зари рассказал о своей любви к Арнольду

Австрийский защитник луганской " Зари " Габриэль Эскинья рассказал о своей родине и ее спортивных достижениях.

– Австрия славится своими знаменитыми спортсменами? Кого ты считаешь самыми выдающимися?

– Да, в Австрии есть хорошие спортсмены. Вне футбола я думаю, что это Марсель Хиршер. Он часто становился чемпионом мира по лыжам.

– Назови лучших австрийских футболистов современности и вообще в истории!

– В наше время, я думаю, это очевидно, Давид Алаба. Он великий футболист. Имеет такую хорошую карьеру. И он все время был на самом высоком уровне.

– Также одной из главных знаменитостей из Австрии является Арнольд Шварценеггер. Ты, кстати, имея такого звездного земляка бодибилдера, как относишься к бодибилдингу?

– Шварценеггер также является источником вдохновения. Он родился в нескольких километрах от того места, где родился я. Так что да. Возможно, после завершения карьеры я стану бодибилдером (смеется).

– Очень интересно, что ты земляк Шварценеггера. Ты родился в Граце, а Арнольд в пригороде Граца. Расскажи, как в Граце относятся к Шварценеггеру?

– Я не знаю, какое отношение, потому что я не занимаюсь бодибилдингом. Но я думаю, что они его любят.

– Возможно, в городе есть особая любовь к бодибилдингу?

– Это то же самое, что и в любом другом городе.

– Сейчас среди футболистов популярны занятия в спортзале. Ты много занимаешься в спортзале специально для того, чтобы накачать мышцы?

– Да, я тренируюсь с тренером по физической подготовке нашей команды, это мне очень помогает.

– Есть ли у тебя любимые цитаты Шварценеггера?

– Я не могу вспомнить сейчас ни одной цитаты, поэтому я так не думаю.

– Ты когда-нибудь хотел бы встретиться с Арнольдом? Что бы ты ему сказал, если бы вы встретились?

– Он не тот человек, с которым я хочу встретиться. Но я хотел бы с ним немного поговорить.

– Есть ли у тебя уже мысли и план, как попробовать себя в бодибилдинге? Возможно, ты смотришь фильмы или читаешь какие-то книги?

– Нет, когда я играю в футбол, я не зацикливаюсь на таких вещах. А потом посмотрим.