Не забил ни одного гола. ЛНЗ попрощался с форвардом-легионером

ЛНЗ прекратил сотрудничество с 26-летним израильским форвардом Осамой Халайлы, сообщает пресс-служба клуба.

Особых подробностей клуб не дает, но по данным Transfermarkt, футболист покинул ЛНЗ на правах свободного агента.

Напомним, что Халайлы приехал в ЛНЗ в августе 2024 года, но закрепиться в составе не сумел. За это время футболист провел 15 матчей, в которых отдал 1 ассист.