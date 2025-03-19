  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Не забил ни одного гола. ЛНЗ попрощался с форвардом-легионером
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не забил ни одного гола. ЛНЗ попрощался с форвардом-легионером

Премьер-лига
Обновлено

Осама Халайлы покинул черкасский клуб

Не забил ни одного гола. ЛНЗ попрощался с форвардом-легионером

instagram.com/osamakhalaila9

Новина українською

ЛНЗ прекратил сотрудничество с 26-летним израильским форвардом Осамой Халайлы, сообщает пресс-служба клуба.

Особых подробностей клуб не дает, но по данным Transfermarkt, футболист покинул ЛНЗ на правах свободного агента.

Напомним, что Халайлы приехал в ЛНЗ в августе 2024 года, но закрепиться в составе не сумел. За это время футболист провел 15 матчей, в которых отдал 1 ассист.

По теме
yellow-arrow
Заря заполучила основного игрока Ингульца в обмен на запасного вратаря: в УПЛ состоялся нетипичный трансфер
yellow-arrow
"Возможно и я стану бодибилдером", - австриец Зари рассказал о своей любви к Арнольду
yellow-arrow
Несмотря на смену тренера, Трабзонспор сохраняет интерес к одному из лидеров Шахтера
ЛНЗ (Черкассы) Осама Халайлы
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Телеграм-канал ЛНЗ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости