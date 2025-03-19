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Не забил ни одного гола. ЛНЗ попрощался с форвардом-легионером
Осама Халайлы покинул черкасский клуб
instagram.com/osamakhalaila9
Особых подробностей клуб не дает, но по данным Transfermarkt, футболист покинул ЛНЗ на правах свободного агента.
Напомним, что Халайлы приехал в ЛНЗ в августе 2024 года, но закрепиться в составе не сумел. За это время футболист провел 15 матчей, в которых отдал 1 ассист.
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Источник:Телеграм-канал ЛНЗ
Опубликовал: Михаил Черныш
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