Скрипник: Видно, что Судаков недоволен тем, что его передерживают в Шахтере

Известный украинский тренер Виктор Скрипник заявил, что хавбек " Шахтера " Георгий Судаков готов отправиться покорять Европу.

– Кто из игроков УПЛ готов к переходу в топ-чемпионат?

– Номер один – это Судаков. Если он еще немного пересидит в "Шахтере", то потом ему будет трудно перейти в Европу, разве что во Францию. Мои команды часто играли против Георгия, и я видел в его глазах желание – он хочет перейти в более сильный чемпионат.

Тем более, его друг Мудрик уехал в "Челси" за большую сумму. Понятно, что такие игроки нужны тренеру донецкого клуба, но видно, что Судаков недоволен тем, что его передерживают. Сейчас самое время, чтобы ему уйти.

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Тот же Бражко. Правда, в "Динамо" Владимир играет не так ярко, как в "Заре". В сборной он тоже не исполняет роль первой скрипки. Вот Забарный играл практически без спадов и "Борнмут" вовремя его приобрел. В топ-лигах нельзя играть на 70%, всегда нужно полностью отдаваться на поле.