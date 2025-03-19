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Скрипник: Видно, что Судаков недоволен тем, что его передерживают в Шахтере

Премьер-лига
Обновлено

Чем дольше хавбек сидит в Шахтере, тем тяжелее ему будет перейти в Европу

Скрипник: Видно, что Судаков недоволен тем, что его передерживают в Шахтере

shakhtar.com

Новина українською

Известный украинский тренер Виктор Скрипник заявил, что хавбек "Шахтера" Георгий Судаков готов отправиться покорять Европу.

– Кто из игроков УПЛ готов к переходу в топ-чемпионат?

– Номер один – это Судаков. Если он еще немного пересидит в "Шахтере", то потом ему будет трудно перейти в Европу, разве что во Францию. Мои команды часто играли против Георгия, и я видел в его глазах желание – он хочет перейти в более сильный чемпионат.

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Тем более, его друг Мудрик уехал в "Челси" за большую сумму. Понятно, что такие игроки нужны тренеру донецкого клуба, но видно, что Судаков недоволен тем, что его передерживают. Сейчас самое время, чтобы ему уйти.

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Тот же Бражко. Правда, в "Динамо" Владимир играет не так ярко, как в "Заре". В сборной он тоже не исполняет роль первой скрипки. Вот Забарный играл практически без спадов и "Борнмут" вовремя его приобрел. В топ-лигах нельзя играть на 70%, всегда нужно полностью отдаваться на поле.

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Виктор Скрипник Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Георгий Судаков Владимир Бражко
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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