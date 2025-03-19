Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря заполучила основного игрока Ингульца в обмен на запасного вратаря: в УПЛ состоялся нетипичный трансфер
Луганский клуб поступил хитро
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
В январе 2025-го года стало известно, что Владимир Белоцерковец вернулся в "Зарю". Луганский клуб заключил соглашение с игроком на правах свободного агента. То есть "трансфер" из "Ингульца" для луганчан получился бесплатным. На самом же деле переход обошелся "Заре" в сумму компенсации за Жилкина.
Как стало известно UA-Футбол, трансфер Белоцерковца из "Ингульца" в "Зарю" напрямую связан с летним переходом в обратном направлении Антона Жилкина. 21-летний голкипер перебрался в команду из Петрово как свободный агент. Однако уже после заключения соглашения и во время заявки на сезон стало известно, что новый клуб должен выплатить "Заре" компенсацию за воспитание молодого игрока. Алгоритм подсчета этой суммы в разных клубах может отличаться. Руководители учитывают выплаченную зарплату игроку, а порой даже расходы на выездные матчи и форму, поэтому размер компенсации может действительно впечатлять.
Необходимой суммы у "Ингульца" не нашлось. Или же клуб решил искать варианты, чтобы ее не платить. Поэтому в качестве "компенсации" луганчане запросили зимний переход в свой состав Белоцерковца. Президент "Ингульца" Александр Поворознюк был просто вынужден отдать своего основного футболиста за дублера Паламарчука.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В сезоне-2024/25 Белоцерковец провел в составе "Ингульца" 15 матчей и все в основном составе. За этот период он забил дважды – "Ворскле" и собственно "Заре".
Популярное сейчас
- Россия ночью запустила по Украине шесть ракет и 145 дронов. Сколько целей сбила ПВО?
- Украина - Бельгия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- Выгоднее проиграть? Потенциальные соперники Украины в следующей ЛН зависят от противостояния с Бельгией. А там привязка к Евро-2028
- Поворознюк: Если кто-то хочет другого тренера - пусть принесут мне 2 млн долларов, я им отдам клуб
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех