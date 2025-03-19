Заря заполучила основного игрока Ингульца в обмен на запасного вратаря: в УПЛ состоялся нетипичный трансфер

В январе 2025-го года стало известно, что Владимир Белоцерковец вернулся в "Зарю". Луганский клуб заключил соглашение с игроком на правах свободного агента. То есть "трансфер" из "Ингульца" для луганчан получился бесплатным. На самом же деле переход обошелся "Заре" в сумму компенсации за Жилкина.

Как стало известно UA-Футбол, трансфер Белоцерковца из "Ингульца" в "Зарю" напрямую связан с летним переходом в обратном направлении Антона Жилкина. 21-летний голкипер перебрался в команду из Петрово как свободный агент. Однако уже после заключения соглашения и во время заявки на сезон стало известно, что новый клуб должен выплатить "Заре" компенсацию за воспитание молодого игрока. Алгоритм подсчета этой суммы в разных клубах может отличаться. Руководители учитывают выплаченную зарплату игроку, а порой даже расходы на выездные матчи и форму, поэтому размер компенсации может действительно впечатлять.

Необходимой суммы у "Ингульца" не нашлось. Или же клуб решил искать варианты, чтобы ее не платить. Поэтому в качестве "компенсации" луганчане запросили зимний переход в свой состав Белоцерковца. Президент "Ингульца" Александр Поворознюк был просто вынужден отдать своего основного футболиста за дублера Паламарчука.

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В сезоне-2024/25 Белоцерковец провел в составе "Ингульца" 15 матчей и все в основном составе. За этот период он забил дважды – "Ворскле" и собственно "Заре".