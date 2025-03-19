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Два клуба УПЛ проведут спарринг между собой

Премьер-лига
Обновлено

Левый Берег сыграет с ЛНЗ

Два клуба УПЛ проведут спарринг между собой

fclb.com.ua

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Команды УПЛ паузу на матчи сборных заполняют товарищескими матчами.

Так, "Левый Берег" объявил о будущем спарринге с ЛНЗ.

Матч состоится в субботу, 22 марта, в Черкассах. Начало встречи запланировано на 15.00.

Перед этим киевская команда соберется на клубной базе 19 марта после трех выходных и возобновит тренировочный режим.

Свой следующий официальный поединок ЛБ проведет дома против Александрии 29 марта.

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ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев)
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Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Михаил Черныш
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