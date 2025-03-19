Два клуба УПЛ проведут спарринг между собой

Команды УПЛ паузу на матчи сборных заполняют товарищескими матчами.

Так, "Левый Берег" объявил о будущем спарринге с ЛНЗ.

Матч состоится в субботу, 22 марта, в Черкассах. Начало встречи запланировано на 15.00.

Перед этим киевская команда соберется на клубной базе 19 марта после трех выходных и возобновит тренировочный режим.

Свой следующий официальный поединок ЛБ проведет дома против Александрии 29 марта.