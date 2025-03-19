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Колос подписал экс-защитника Карпат и Зари

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Свободным агентом

Колос подписал экс-защитника Карпат и Зари

Фото - ФК Колос

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"Колос" подписал экс-защитника "Карпат" и "Зари".

Клуб из Киевской области сообщил о присоединении Тимофея Сухаря - левого защитника, который может сыграть и на правом фланге.

Последним клубом защитника были львовские "Карпаты", куда он пришел в июле 2023 года. За команду он сыграл 17 матчей, забил гол и получил 2 желтые и одну красную карточку.

Также защитник играл в "Скоруке", словацкой "Петржалке", "Заре", "ВПК-Агро". В луганском клубе игрок не играл, а лишь отправлялся по арендам.

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Контракт с "Колосом" подписан до конца текущего сезона.

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Источник:
Колос
Опубликовал: Владислав Прийменко
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