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Колос подписал экс-защитника Карпат и Зари
Свободным агентом
Фото - ФК Колос
"Колос" подписал экс-защитника "Карпат" и "Зари".
Клуб из Киевской области сообщил о присоединении Тимофея Сухаря - левого защитника, который может сыграть и на правом фланге.
Последним клубом защитника были львовские "Карпаты", куда он пришел в июле 2023 года. За команду он сыграл 17 матчей, забил гол и получил 2 желтые и одну красную карточку.
Также защитник играл в "Скоруке", словацкой "Петржалке", "Заре", "ВПК-Агро". В луганском клубе игрок не играл, а лишь отправлялся по арендам.
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Контракт с "Колосом" подписан до конца текущего сезона.
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