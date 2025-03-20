Известен первый претендент на замену Бабичу в Черноморце

Украинские СМИ в последнее время пишут о том, что главный тренер " Черноморца " Александр Бабич может в ближайшее время потерять свой пост.

И по данным Динамомании, есть уже первый претендент, который может заменить Бабича на его посту. Это известный украинский тренер Владимир Шаран, который сейчас находится без работы.

Сейчас "Черноморец" делит с "Ингульцем" 15-16 места в УПЛ и находится в зоне прямого вылета.

Напомним, что последним клуба Шарана был "Минай", который тренер покинул в мае 2023 года. Также специалист известен по работе с "Александрией", "Карпатами", "Закарпатьем" и другими клубами.