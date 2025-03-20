  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Известен первый претендент на замену Бабичу в Черноморце
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известен первый претендент на замену Бабичу в Черноморце

Премьер-лига

Отставка Бабича все ближе?

Известен первый претендент на замену Бабичу в Черноморце

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

Украинские СМИ в последнее время пишут о том, что главный тренер "Черноморца" Александр Бабич может в ближайшее время потерять свой пост.

И по данным Динамомании, есть уже первый претендент, который может заменить Бабича на его посту. Это известный украинский тренер Владимир Шаран, который сейчас находится без работы.

Сейчас "Черноморец" делит с "Ингульцем" 15-16 места в УПЛ и находится в зоне прямого вылета.

Напомним, что последним клуба Шарана был "Минай", который тренер покинул в мае 2023 года. Также специалист известен по работе с "Александрией", "Карпатами", "Закарпатьем" и другими клубами.

По теме
yellow-arrow
Колос подписал экс-защитника Карпат и Зари
yellow-arrow
Два клуба УПЛ проведут спарринг между собой
yellow-arrow
Скрипник: Видно, что Судаков недоволен тем, что его передерживают в Шахтере
Владимир Шаран Черноморец (Одесса) Александр Бабич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Динамомания
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
20.03.2025 в 00:48
кого угодно только уберите Бабича-- времени нет
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
20.03.2025 в 00:48
кого угодно только уберите Бабича-- времени нет
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости